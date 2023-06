Cinema. Finalmente il realismo magico approda in Italia

Precursori di questo incantevole genere cinematografico, film internazionali che hanno incassato ad oggi cumulativamente più di cinque miliardi di dollari, tra cui i cult: “Il favoloso mondo di Amelie”, “Il labirinto del fauno”, “La forma dell’acqua” e “Il miglio verde”. “La Stanza del Tempo Sospeso” è un film che vede scendere in campo tre produzioni diverse, riunite con l’intento di dare un forte scossone all’asfittico e per certi versi ripetitivo ambiente cinematografico, poco incline a rischiare in storie che mirino a conquistare i mercati globali.

“Il Serpente Aureo Film” in coproduzione con “Giacorox Film” e “Immagine the stars” affascinati dal piglio dei registi Olga Merli e Andrea Giancarli, hanno deciso di supportarli, in questa avventura che è a tutt’oggi, una concreta rivoluzione stilistica e prospettica. “La Stanza del Tempo Sospeso” liberamente ispirato al romanzo “Il manoscritto” di Stefania Convalle, è uno sguardo nell’abisso, attraverso una minuziosa lente d’ingrandimento sugli aspetti onirici e sensoriali dei protagonisti.

Immagine, luce e fotografia diventano narrazione, avvolgendo l’originale storia, sospesa tra verità ed illusione, con i dettami del “realismo magico”, ritraendo elementi fantastici in ambiente realistico, dando vita ad una scommessa assoluta per il nostro paese. Il cast, attualmente in via di definizione, avrà la sicura presenza di importanti ed acclamati interpreti ma tra i primi ad aver firmato, ritroviamo Reyson Grumelli, attore in forte ascesa che ha appena concluso le riprese di “Nonna ci produce un film”. Il suo inserimento è stato fortemente voluto da Olga Merli, (anche autrice della sceneggiatura) che per lui ha appositamente ideato un personaggio significativo, battezzato con il nome del giovane artista. Le riprese avranno luogo nel borgo medievale di Serra De’ Conti, nelle Marche, in provincia di Ancona e dureranno per circa cinque settimane dalla metà del mese di giugno 2023