Ospedale Rizzoli, che succede dal 7 gennaio all’Utic?

Il 16 dicembre, i primari del Rizzoli hanno deciso che per 10 giorni a partire dal 7 gennaio, la nostra UTIC viene chiusa per consentire il trasferimento dei pazienti dal reparto di Rianimazione. Uno spostamento, rischioso e azzardato che sarebbe stato concordato tra i primari dell’Ospedale di Lacco Ameno e ufficiosamente comunicato al direttore D’Amore. I rumors raccontano che per consentire dei lavori edili urgenti da eseguire presso il reparto di rianimazione si trasferisca, appunto, all’UTIC. Ma D’Amore ha autorizzato questo spostamento? D’Amore ha autorizzato la chiusura dell’UTIC? Davvero dovremmo credere che la stanza destinata all’endoscopia in Medicina sia così intoccabile? Tanto da chiudere l’UTIC?

Davvero D’Amore ha autorizzato una manovra del genere? Davvero D’Amore non ha altre soluzioni per salvare UTIC e Rianimazione? Davvero il Rizzoli è diventato un ospedale in autogestione dove i primari fanno quello che vogliono delle proprie pertinenze?

Non ci vogliamo credere anche se, siamo sinceri, questa ASL non finirà mai di stupirci.

Che succede dal 7 gennaio all’Utic? Davvero chiude? Davvero per i nostri cardiopatici non ci sarà un posto dove trovare accoglienza, apparecchi sanitari e medici preparati?

Davvero dobbiamo preservare l’endoscopia e buttare, anche solo per pochi giorni, l’UTIC. Siamo convinti che Antonio D’Amore interverrà! Ed evitare di esporci anche a questa, ennesima, follia tutta ischitana!