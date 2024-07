Casamicciola, via ai lavori alle traverse di Via Iasolino

A Casamicciola saranno realizzati lavori di sistemazione della pavimentazione e della pubblica illuminazione nelle quattro traverse di via Iasolino. Si tratta dello stralcio di un più vasto e vecchio progetto approvato dalla Giunta addirittura nel 2014, quindi esattamente dieci anni fa, che prevedeva anche interventi su Via Cumana e altre strade comunali. All’epoca l’Amministrazione decise di coprire i costi di tali lavori con il finanziamento di 1.100.000 euro contratto con la Banca Nazionale del Lavoro.

Il progetto definitivo esecutivo denominato “Opere di riqualificazione di via Jasolino con relative traverse, rampe Paradisiello e sistemazione marciapiede viale Paradisiello” e redatto dall’arch. Giuseppe Barbieri era stato approvato dalla Giunta a gennaio 2017. Importo complessivo di 410.488,56 euro, di cui 318.896,23 per i lavori. Ad agosto dello stesso anno ci fu il terremoto, sono trascorsi gli anni e si sono sommate le emergenze. Adesso si è deciso di “scongelare” gli interventi, chiedendo però al progettista di redigere uno stralcio esecutivo che prevede solo i lavori di pavimentazione e pubblica illuminazione nelle quattro traverse di Via Iasolino.

Redatto lo stralcio, il responsabile dell’Area Tecnica e nuovo rup ing. Gaetano Grasso si è adoperato per l’affidamento, in maniera tale da poter finalmente dare il via ai lavori. Ha proceduto mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune sull’importo a base di gara di 149.483,42 euro. La contrattazione è avvenuta con l’impresa “Vivere a colori Società Cooperativa” di Ottaviano, che ha offerto 145.246,46 euro netti. Grasso ha dunque proceduto all’affidamento per la spesa complessiva di 160.082,45 euro.