Casamicciola Terme: approvata nuova perimetrazione della Pericolosità

Con un’ordinanza che entrerà in vigore domani è stata introdotta la nuova Perimetrazione della Pericolosità del comune di Casamicciola Terme.

Con il provvedimento firmato dal sindaco Giosi Ferrandino in particolare è stato stabilito il rientro nelle proprie abitazioni dei cittadini che abitano in diverse zone del paese e che sono proprietari di immobili classificati con “Esito A” ed “Esito AF” con il rischio esterno legato esclusivamente alla impraticabilità della via di accesso comunale.

L’ordinanza inoltre stabilisce la riapertura al traffico (in alcuni casi solo pedonale) del tratto iniziale di via Nizzola, di via Selva Pera, della Seconda Traversa Santa Barbara e Via Campomanno.