Casamicciola, stasera l’anima jazz-rock di James Senese in concerto a Piazzetta Perrone

Questa settimana il quartiere di Perrone è in festa: il 13 giugno, oggi, si festeggia Sant’Antonio a cui è intitolata una delle due parrocchie del comune di Casamicciola. A compendio del programma dei festeggiamenti religiosi l’amministrazione comunale ha organizzato due eventi, uno in programma ieri, il 12 giugno e il secondo, questa seta, 13 giugno, a piazzetta Perrone e con inizio alle 21.30. Ieri sera, mercoledì 12, è andata in scena la comicità doc con lo show di Enzo Fischetti, il “professore” di Made in Sud, lo storico programma tv nato su Comedy Central e poi andato in onda per 10 anni su Rai Due. Fischetti, comico e cabarettista con una lunga carriera all’attivo, ha esordito molto giovane per poi affermarsi al Tunnel, uno dei locali di cabaret più prestigiosi di Napoli; in tv ha lavorato al programma Bulldozer sempre su Rai Due e per molti anni è stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con Alessandro Siani, Alessandro Di Carlo e Paolo Caiazzo e recitato in diversi film. Dopo lo show di Fischetti, la serata è continuata con la musica del “Caffè Napoletano Duo”, il format di Giovanni Apetino (giovane ma già conosciuto ed apprezzato cantante ischitano) e Jerry D’Ambra che hanno dato vita ad un live a base dei più apprezzati successi della musica italiana e partenopea, classici e contemporanei.

Questa seta, invece, salirà sul palco James Senese, sassofonista di fama mondiale, tra i fondatori di Napoli Centrale, per anni al fianco quindi di Pino Daniele e considerato di diritto uno dei creatori del movimento musicale Neapolitan Power. Nel corso della sua lunga carriera Senese ha collaborato con artisti di fama mondiale tra cui Gil Evans, Art Ensemble of Chicago, Steve Thorton, Lester Bowie, Don Moye oltre che con quelli napoletani più influenti nel panorama musicale del dopoguerra: Roberto De Simone, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile.

Proprio insieme a De Piscopo, Rino Zurzolo, Joe Amoruso ed Ernesto Vitolo James Senese formerà il supergruppo che suonerà con Pino Daniele ai suoi esordi, collaborando alle registrazioni dei suoi primi dischi e nelle esibizioni dal vivo. Con i Napoli Centrale (considerati uno dei più rilevanti complessi del panorama della musica jazz-rock italiana degli anni settanta) James Senese ha creato uno stile oggi tornato fortemente di moda ma tutta la sua carriera è stato un lungo ed esaltante viaggio artistico, raccontato in un film presentato nel 2020 al Festival del Cinema di Venezia