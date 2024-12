“Casamicciola: sapori e tradizioni” con musica e food della tradizione

Entra nel clou il programma degli eventi natalizi organizzati dal comune di Casamicciola Terme: domani il centro cittadino sarà teatro di “Casamicciola: saporti e tradizioni” con la musica folk, le tradizioni popolari ed il food tipico come protagonisti.

Si comincerà alle 11.00 in piazza Marina con “Suoni del Mediterraneo” della Scuola del Folklore di Barano, uno spettacolo suggestivo a base di canti e balli popolari, della nostra isola ma non solo ma anche canzoni e danze che rappresentano l’intero bacino mediterraneo, tammurriate, pizziche, tarantelle e balli di spade.

Sul palco gli artisti si esibiranno con strumenti tradizionali ed altri del tutto inaspettati, realizzati con materiali di riciclo e naturali come rami d’albero e cortecce.

A seguire sarà di nuovo tempo di Casamicciola in Brunch, l’aperitivo pre-pranzo domenicale organizzato dai bar e dai ristoranti del centro cittadino con proposte gastronomiche tipiche e natalizie accompagnate dalla musica live dei gruppi The Company Store, Personal, Gigio Bass e Pusteggia Napoletana; non mancherà l’animazione e la postazione video selfie.

Alle 16.30 poi ancora spazio alla musica folk con il concerto dei Trementisti con un tappa isolana del loro fortunato tour “Il Sud addosso”.

Lo spettacolo del gruppo sannita dà voce alle più espressive testimonianze delle scuole musicali regionali del Sud Italia (quella campana, calabrese, salentina e del Gargano) senza trascurare le contaminazioni cui la canzone popolare meridionale si è aperta di recente con l’avvento della world music.

Gli arrangiamenti e la scelta dei brani riflettono i trascorsi musicali dei componenti del gruppo che amano giocare con la musica ed improvvisano commistioni di generi differenti.

La musica popolare dei Trementisti, insomma, non è una musica museale: partendo dagli spunti offerti dalla tradizione la band poi ricama trame ritmiche e armoniche fresche e moderne, con cambi repentini dei ritmi, dei fraseggi, dei linguaggi musicali.

Stimolati dal rinnovato interesse dei giovani per la cultura etnica, i Trementisti, attraverso i suoni del Mediterraneo, vogliono indicare il potere liberatorio e i passi della tarantella e delle altre danze del Sud come gesto da contrapporre alla ormai ridondante cultura dei balli da discoteca: quando i Trementisti suonano nelle piazze i giovani ballano e gli anziani si emozionano, la loro musica si rivolge e coinvolge tutti.

Appuntamento dunque in piazza Marina a Casamicciola per riscoprire insieme i sapori e le tradizioni popolari