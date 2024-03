Casamicciola , ritornano le giostrine a Piazza Bagni

Il 26 novembre del 2022, la pioggia in maniera violenta colpiva l’isola di Ischia e con particolare violenza il comune di Casamicciola Terme provocando 12 vittime, 5 feriti, 462 persone sfollate e 40 abitazioni colpite. La forza dell’acqua distruggeva anche la piazza principale del Comune e le giostrine per i bambini.

Nei giorni successivi la solidarietà dei volontari, cittadini ed istituzione ha permesso di affrontare le prime difficoltà legate all’emergenza e al fango, non lasciando l’isola sola.

Ma le difficoltà non terminano con le emergenze e le ricostruzioni necessitano a volte anche di tempi lunghi. A quindici mesi circa di distanza da quell’evento calamitoso tornano le giostrine per i bambini del comune di Casamicciola grazie alle donazioni raccolte dalla campagna condotta da Sodalis – il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) della provincia di Salerno attraverso la catena di supermercati MD e Goodify, la piattaforma che cambia il mondo in meglio trasformando ogni acquisto in una donazione.

Insieme al Comitato Civico Casamicciola Viva e al Comune di Casamicciola Terme, il CSV ha individuato l’area dei giardini pubblici di Piazza Bagni per l’intervento di riqualificazione, sostituendo le giostrine per bambini distrutte dalle colate di fango.

Le giostrine sono già a disposizione dei bambini del Comune e il 9 marzo 2024 alle ore 11.30 sarà scoperta la targa per non dimenticare le vittime ma anche la voglia di ritorno alla normalità grazie anche alla solidarietà di tanti cittadini, volontari, imprese e istituzioni pubbliche.

Questo il commento del Presidente di Sodalis – CSV Salerno Agostino Braca: “Il gioco per i bambini non solo è un diritto sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU, ma è importante per ritornare a vivere le strade della propria città da protagonisti attivi, cittadini in erba. Come Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, che quest’anno compie vent’anni di vita, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per non lasciare nessuno indietro e dimostrare nella pratica, parafrasando il Presidente Mattarella, che Il volontariato rappresenta un valore inestimabile, espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l’umanità”.

“Il nostro impegno sociale e la volontà di fare la differenza hanno trovato un veicolo significativo attraverso Goodify, il nostro partner che unisce migliaia di associazioni no profit alle quali i nostri clienti possono donare senza spendere di più oltre ai propri acquisti.” Dichiara Patrizio Podini, Presidente di MD spa “Ci è stata data l’opportunità di contribuire alla ricostruzione di Casamicciola Terme e ci siamo attivati immediatamente. Questa iniziativa riflette l’attenzione dei nostri clienti e l’impegno di MD ad integrare la sostenibilità nella strategia aziendale. Riconosciamo che le aziende hanno una responsabilità nei confronti delle comunità in cui operano, e Goodify è uno strumento cruciale che ci consente di tradurre questa responsabilità in azioni positive.”

“Goodify è onorata di aver contribuito con la sua tecnologia a ridonare il sorriso ai bimbi di Casamicciola e alle loro famiglie.” afferma Paolo Peblani CEO & founder di Goodify “Questo progetto dimostra quanto possiamo essere efficaci quando lavoriamo insieme per un obiettivo comune, e rafforza ancora di più la nostra missione: cambiare il mondo trasformando ogni acquisto in una donazione.”

Enzo Castagna, Presidente del Comitato Civico “Casamicciola Viva” ringrazia la Sodalis-CSV Salerno, la MD e Goodify per il gran bel gesto di solidarietà che ha permesso ai nostri bambini, colpiti dalla immane tragedia, di poter tornare a giocare, spensieratamente, nei giardini di Piazza Bagni, contribuendo a restituire a tutti, adulti e piccini, la necessaria normalità di vita.

“Noi tutti del Comitato Civico “Casamicciola Viva”, insieme all’Associazione Forio CB, rappresentata dal Signor Vincenzo Maltese, conclude, ci associamo e condividiamo le bellissime parole del Presidente Mattarella che riassumono, in modo semplice e forte, i grandi valori del Volontariato e della Solidarietà.”

“La frana del novembre 2022 – ha detto il sindaco Giosi Ferrandino – è stato uno dei momenti più bui della nostra storia. Sapere che tante persone hanno voluto donare per aiutarci a ricostruire è un gesto bello che ci ha riempito il cuore di speranza. Grazie a nome di tutti i miei concittadini

