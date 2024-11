Casamicciola, rifacimento della segnaletica finanziato da Legnini

Tra gli interventi post alluvione a Casamicciola rientra anche il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, per il quale il Comune era già stato nominato soggetto attuatore da Legnini con l’Ordinanza Speciale n. 9 del 10.03.2023. Anche la segnaletica stradale, infatti, in particolare nelle zone più colpite, è stata travolta e distrutta dalle furia di acqua e fango. Il costo complessivo stimato di 180.000 euro viene appunto finanziato dalle risorse del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022. L’intervento è stato poi inserito nella “Quarta rimodulazione” del piano degli interventi urgenti e di somma urgenza approvata con l’Ordinanza Speciale n. 20 del 11.07.2024.

Il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso ha dovuto ora affidare la fornitura della segnaletica. L’Utc ha stimato per questa sola fase un importo di 55.583,50 euro comprensivo di spese di trasporto e oltre Iva, dunque per complessivi 67.811,87 euro. In virtù dell’importo, delle previsioni del Nuovo Codice degli Appalti e avvalendosi delle accelerazioni e semplificazioni stabilite dalle ordinanze di Legnini, Grasso ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Asmecomm TuttoGare del Comune, richiedendo un’offerta all’impresa “Cityplayfr Group” di San Giorgio a Cremano. Che per la verità non ha praticato alcun ribasso, avendo trasmesso un preventivo corrispondente al costo calcolato.

Grasso ha comunque proceduto all’affidamento nominando se stesso rup. Come è ormai prassi, nella determina a contrarre dà atto «che l’operatore economico ha sottoscritto per accettazione la presente determinazione e ha sottoscritto per adesione il Protocollo di Intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall’alluvione del 26 novembre 2022 del 12.04.2024».