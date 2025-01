Casamicciola, per l’Imu 2019 “buco” da 1 milione e mezzo

Il responsabile dell’Area IV – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie del Comune di Casamicciola Terme rag. Giuseppe Scotti si attiva ancora per il recupero dell’Imu evasa, stavolta relativa all’anno2019, approvando la lista dei contribuenti morosi redatta dalla “Soget”.

La normativa in materia stabilisce infatti: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie». Di qui l’approvazione a tambur battente prima della fine di quest’anno.

La lista compilata dalla società concessionaria per la riscossione coattiva dei tributi riporta ben 305 avvisi di accertamento (tra abitazioni e immobili uso produttivo) per mancato, ritardato o parziale pagamento nei termini fissati dell’Imposta municipale unica, per un importo complessivo di 1.516.847 euro comprensivi di interessi e sanzioni. Ancora una volta una somma cospicua.

Con l’approvazione della lista il rag. Scotti ha anche provveduto ad accertare l’importo in entrata, che ammonta a 1.103.972,16 euro al netto dei sanzioni ed interessi.