Casamicciola, liquidato il primo SAL per il ripristino della Marina

Procedono speditamente a Casamicciola i lavori per la sistemazione post frana dell’area della Marina. L’intervento, denominato “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza e via Marina – C.so L. Manzi”, rientra tra quelli previsti e finanziati dalla Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini. Il progetto esecutivo presenta un importo complessivo di 352.139,66 euro. I lavori erano stati appaltati alla “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” di Afragola per l’importo contrattuale di 270.733,66 euro oltre Iva e iniziati celermente con verbale di consegna in via d’urgenza del 29 gennaio scorso. Il rup ing. Gaetano Grasso, responsabile dell’Area Tecnica e inizialmente direttore dei lavori, aveva poi nominato per tale compito l’arch. Luigi Grosso. Mentre coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era stato nominato l’ing. Gennaro Giugliano, dipendente della stessa Area Tecnica.

Ora l’ing. Grasso ha dovuto provvedere alla sostituzione di Giugliano, che ha presentato le dimissioni dall’incarico, oltre che alla liquidazione del primo SAL alla ditta. In determina rileva infatti che «per l’eccessivo carico di lavoro dell’Area Tecnica», si rende appunto necessario sostituire l’ingegnere con l’attuale direttore dei lavori arch. Grosso. Lo stesso Grosso, a sua volta, ha provveduto a redigere gli atti tecnico-contabili relativi al primo SAL e il certificato di pagamento pari a 87.045,83 euro oltre Iva. Avendo la “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” presentato la relativa fattura, Grasso ha proceduto alla liquidazione, per l’importo, Iva compresa, di 95.750,41 euro. Nonostante le varie sostituzioni negli incarichi, anche per questo intervento si mantiene un ritmo “accelerato”.