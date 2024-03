Casamicciola, le date dei concorsi per i funzionari. Fissate le prove scritte ed orali

Il presidente della commissione comunica anche che «il termine massimo di conclusione del procedimento di selezione è stato stabilito in 5 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte»

Il presidente della commissione dei concorsi per l’assunzione di dieci funzionari al Comune di Casamicciola, dott. Luigi Mattera, ha ufficializzato l’elenco dei candidati ammessi e comunicato le date delle prove, che si svolgeranno tutte presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibito a sede degli Uffici comunali, siti alla via Salvatore Girardi n. 15.

Per la selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024 di n. 2 profili tecnici (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, finanziati per la ricostruzione post-sisma la prova scritta si terrà il giorno 5 aprile alle ore 14:00; la prova orale il giorno 9 aprile alle ore 16:00, secondo l’ordine alfabetico degli ammessi.

Questi i candidati ammessi: Auricchio Gaetano, Califano Simona, De Simone Giovanni, Felicella Massimo, La Hara Attilio, Marmorino Luigi, Napolitano Ciro, Pasquin Michela, Riccio Luca, Scotto Di Uccio Michelangelo. Per la selezione pubblica per esami per n. 3 profili amministrativi/contabili (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, sempre per la ricostruzione post–sisma, la prova scritta si terrà il giorno 4 aprile alle ore 12:00; la prova orale il giorno 9 aprile 2024 alle ore 14:00, secondo l’ordine alfabetico degli ammessi.

Ammessi i seguenti candidati: Bellome Benedetta, Calise Mariateresa, Cammarano Giacomo, Caredda Stefania, Castagna Ivana, Collarile Giulia, Capuano Luigi, D’Agostino Concetta, De Micco Michele, De Simone Cristian, Di Meglio Vittoria, Di Sapio Riccardo, Daniele Emmanuel, Di Costanzo Carla, Esposito Sonia, Foi Antonella Gonare, Grifo Angela, Iacono Carolina, Mattera Nicola, Mele Alessia, Pecchiai Alessia, Porcaro Francesca, Russo Pasquale, Salerno Gennaro, Torresi Mirena, Verde Antonio, Vitale Juri, Sangregorio Adelaide.

Per la selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 26.11.2024 di n. 5 profili amministrativi/contabili (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, per fronteggiare l’emergenza alluvione la prova scritta si terrà il giorno 4 aprile alle ore 16:00; la prova orale il giorno 9 aprile alle ore 18:00, secondo l’ordine alfabetico degli ammessi.

Ammessi i candidati: Bernardis Leonardo, Buono Domenico, Calise Mariateresa, Cammarano Giacomo, Castagna Ivana, Capuano Luigi, De Simone Cristian, Di Meglio Vittoria, Daniele Emmanuel, Mattera Vincenzo, Mattera Nicola, Palmiero Carlo Antonio, Pecchiai Alessia, Salemme Marica, Savio Alessandra, Salerno Gennaro, Starace Matteo Maria, Torresi Mirena, Sangregorio Adelaide.

Il presidente della commissione precisa anche che «il termine massimo di conclusione del procedimento di selezione è stato stabilito in 5 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte». Ma data l’urgenza di procedere alle assunzioni, se sarà possibile si cercherà sicuramente di concludere in un periodo anche più breve.