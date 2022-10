Casamicciola e la Calcaterra Revolution: cambiano le aree, i servizi e cambiano anche i consulenti esterni

Ida Trofa | Prosegue senza sosta l’opera di riorganizzazione è riaspettò degli uffici e degli incarichi comunai di Casamicciola Terme ad opera del commissario prefettizio Simonetta Calcaterra. Cambiano i settori ed i settori e cambiano anche in nomi degli esperti chiamati al capezzale della cittadina terremotata. La Calcaterra dopo aver cambiato nomi e firme (anche eccellenti) negli uffici cittadini affidata un nuovo incarico di consulenza. E con l’ultimo affidamento in materia economica e finanziaria arriva anche la prima firma da responsabile di settore del neopromosso Rag. Giuseppe Scotti.

Si tratta del provvedimento n. 54 del 20 ottobre 2022 con il quale proprio Sotti (decreto n. 15 del 18.10.2022 del Commissario straordinario con il quale veniva conferito al rag. Giuseppe Scotti, l’incarico di Responsabile dell’Area II)

stabilisce l’affidamento dell’incarico professionale di consulenza in materia di servizi finanziari e l’impegno di spesa in favore del dottor Maisto Vincenzo di Aversa. Un nome voluto dalla Calcaterra, previo suggerimento locale, per mettere una pezza ai casi scaturiti all’indomani del commissariamento e delle denunce sui concorsi farlocchi partite proprio dai vertici degli uffici comunali stessi.

L’Ente versa, oggettivamente, n una situazione di grave sottorganico con la totale assenza, nei ruoli dell’Amministrazione Comunale, di figure professionali di categoria D. Proseguendo il percorso prefettizio, nell’ottica dell’efficienza e dell’efficacia, pet assicurare i servizi per il buon andamento dell’Amministrazione si è stabilito do concedere l’ennesimo incarico esterno che fosse dichiarato “coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione Conferente”.

Il programma delle Consulenze affidato a Maisto prevede, tra l’altro, oltre alla necessità, come da regolamento, di fare da tata al ragionier Scotti una attività di consulenza nella predisposizione di tutti gli adempimenti connessi all’implementazione al nuovo sistema contabile armonizzato in ottemperanza al D.Lgs 118/2011, e nel dettaglio: Redazione PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione); Piattaforma BDAP; Verifica e predisposizione dichiarazioni Fiscali (770, Irap)

Il dott. Dott. Vincenzo Maisto, si è già dichiarato disponibile accettando l’incarico per 4 mesi per un compenso totale di € 4.000,00 oltre rimborso spese viaggio.

A 4 mesi dall’ insediamento del commissariato e quasi sette mesi dal prevedibile voto che riporterà la politica al timone della cosa pubblica casamicciolese, il municipio vede riempirsi le stanze di consulenti eterni, in gran parte provenienti dal continente, esperti di fiducia della prefettura e nuovi volti chiamati a fare da pendolari del governo cittadino (spese a carico della comunità ) pur di garantire l’andamento ed il funzionamento della macchina amministrativa orami depredata ed impoverita. Saranno mesi di fuoco per il paese, in attesa di potere intraprendere le grandi sfide della sua rifondazione ed ancora paralizzato dalle piccinerie della sua gente, dei suoi eletti, di chi avrebbe dovuto rappresentarla e sostenerla ed invece continua ad umiliarla e depredarla.