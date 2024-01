Casamicciola accoglie il 2024 coi fuochi d’artificio

Per il primo giorno del nuovo anno saranno tre gli eventi in programma per Natale a Casamicciola 2023: si inizierà alle ore 18.00 con la santa messa alla basilica di Santa Maria Maddalena.

Alle 19.30 poi il lungomare si riempirà di luci e colori: dal molo di sopraflutto del porto commerciale ci sarà lo show dei fuochi d’artificio, visibili da tutta la zona costiera del comune; sarà uno spettacolo suggestivo ed emozionante dal forte valore simbolico, col cielo del paese illuminato da tanta luce, voluto per salutare l’anno nuovo con la speranza della rinascita.

Dopo i fuochi pirotecnici la chiesa del Convento dei Passionisti ospiterà, dalle 20.30, il concerto di Capodanno del maestro soprano Serena Stabile.

La Stabile è artista affermata, vincitrice di diversi concorsi artistici ed ha interpretato diversi ruoli operistici, in Italia e all’estero, tra cui quello di Serpina della Serva padrona di G.B.Pergolesi e Alina Regina di Golconda di Donizetti. Nel 2010 il debutto al Teatro di San Carlo di Napoli nell’opera originale, in prima esecuzione“Litanie per la scandalosa e la magnifica Inno a Iside” di Roberto De Simone. Nel 2012 canta per l’ inaugurazione di Sky Arte HD nell’ “Opera per Cantalupo”. Si occupa della direzione di diverse corali tra cui nel 2009 e nel 2017 del Coro Polifonico Hippokrim dell’Università “l’Orientale” di Napoli.

Autrice e produttrice con lo spettacolo di Teatro, Danza e Musica: “Lasciati Amar… la storia dell’Umanità alla ricerca del Vero, dell’Amore e dell’Equilibrio” nel 2009, successivamente nel 2011 scrive, interpreta e dirige il dramma liturgico “Segui la Luce” ispirato al popolo del Borgo dei Vergini della città di Napoli al tempo della Passione di Cristo. Nel 2014 è regista della “Serva Padrona” di Pergolesi presso il Museo Diocesano di Napoli ed ancora nel 2017 è sempre autrice, regista ed interprete dello spettacolo di teatro e musica “Sogno d’artista”; Nel 2019 “Suggestioni Lunari”, opera di teatro ,danza e musica, ideata e messa in scena in occasione dei cinquant’anni dallo sbarco sulla luna.