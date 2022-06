“Casa dello sballo”, spaccio e furti: il Maggio “pieno” della Polizia di Stato

Con il cambio al vertice del Commissariato di Ischia, la Polizia di Stato si trova a vivere una nuova stagione. Al comando degli agenti ischitani arriva il dottor Ciro Re, vicequestore con un curriculum d’eccezione che lo ha visto protagonista sia sul campo sia negli uffici più tecnici della Polizia. 56 anni, arriva ad Ischia dal commissariato napoletano di San Carlo Arena ed in passato ha diretto l’ufficio Digos della Regione Marche oltre che diversi uffici come la Polizia Postale e gli uffici dedicati alla formazione del personale.

Nel 2017, quando era funzionario della Digos di Ascoli Piceno, il vicequestore si vide recapitare una lettera con otto proiettili e un biglietto pieno di insulti. Un episodio che si allargò e che coinvolge la stessa famiglia del Commissario. La moglie subì minacce da sconosciuti e subì il lancio di oggetti da un’auto contro la consorte e la carrozzina in cui giaceva il figlio piccolo. Gli episodi poi si sono ripetuti con scritte ingiuriose sui muri di un edificio nei pressi della stazione ferroviaria e le indagini, presero in considerazione anche alcuni settori della tifoseria dell’Ascoli Calcio. I familiari di Ciro Re furono allontanati dalla città mentre al commissario fu assegnato un servizio di vigilanza personale. Le attività di indagine del vicequestore portarono al processo per vari reati a carico di 36 imputati.

Il primo mese ischitano del dottor Re, è iniziato sotto il segno dell’operatività: 126 equipaggi impiegati, 1486 persone controllate e 747 veicoli di cui 13 sottoposti a fermo amministrativo. Un periodo di conoscenza tra gli agenti e il vicequestore che, tra l’altro, ha avviato anche alcuni servizi specifici per la verifica del rispetto del codice della strada. Anche in questo settore i numeri parlano di 3 patenti ritirati e di 31 mila sanzioni amministrative elevate durante 101 posti di controllo.

L’attività di maggio, però, è caratterizzato anche dal contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo del territorio.

Come già vi abbiamo raccontato, ad inizio mese, gli agenti di Ischia hanno arrestato un cittadino dominicano, residente a Casamicciola Terme, resosi responsabile dei reali di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per aver illecitamente detenuto, con finalità di spaccio, sia marijuana sia hashish.

Contro le attività di spaccio le attività del Commissariato di Ischia hanno portato anche alla segnalazione di un soggetto residente a Forio trovato in possesso di 5,91 grammi di hashish e di soggetto residente a Ischia trovato con 6,145 grammi di hashish

Diversa, invece, l’operazione portata avanti al Rione Umberto I di Forio. Qui gli aventi hanno denunciato un cittadino che, oltre ad essere in possesso di 1,60 grammi di hashish, aveva aperto la propria abitazione come punto di ritrovo di giovani dediti al consumo di sostanza stupefacente che lo stesso forniva. Una sorta di piccola casa dello sballo nel cuore di Monterone a Forio.

Da Forio al porto di Ischia è stato un attimo. Durante i controlli dallo sbarco del traghetto Caremar delle 21.55 proveniente da Napoli gli agenti hanno controllato un pluripregiudicato di Casamicciola e lo hanno denunciato per la detenzione al fine di spaccio di 9,20 grammi di marijuana ben nascosti in un’intercapedine dell’auto con cui era sbarcato a Ischia. L’auto e la merce sono state poste sotto sequestro.

Ma oltre allo spaccio, nell’azione della Polizia ci sono state due iniziative che aumentano il senso di sicurezza.

Durante un’attività finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti in abitazione, gli agenti hanno denunciato due pluripregiudicati di origine siciliana. I due si aggiravano sull’Isola a bordo di un furgone al cui interno sono stati rinvenuti oggetti atti ad offendere e atti allo scasso. Gli stessi sono anche stati proposti, alle competenti autorità, per il “Divieto di Ritorno” in tutti i comuni dell’Isola.

L’altro ieri, 31 maggio, il focus dei controlli si è occupato del contrasto del fenomeno dei furti agli anziani in abitazione. Nel merito, gli agenti hanno denunciato un pluripregiudicato che aveva già commesso diversi reati sull’isola.

Quando i poliziotti lo hanno fermato ad Ischia, hanno scoperto che lo stesso aveva inosservato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria dell’Obbligo di dimora nel comune di Giugliano.

Anche per questo “signore” è partita la segnalazione al Prefetto per l’emissione del decreto di Divieto di Ritorno” in tutti i comuni dell’Isola.