Carmine Bernardo: “La rinascita di Casamicciola deve partire dalla sua storia termale”

Carmine Bernardo | Anche io vorrei dare il mio contributo al dibattito in corso in relazione al progetto di rigenerazione urbana predisposto dagli architetti Fuksas. Ovviamente non ho le competenze per esprimere un parere sul lavoro fin qui svolto, ma vorrei fare delle considerazioni più generali sullo sviluppo di Casamicciola Terme. Il progetto può avere una sua validità se inserito in un disegno di sviluppo turistico termale del comune di Casamicciola, che oggi nel panorama ischitano è sicuramente la zona più disastrata da un punto di vista economico-imprenditoriale. Fare le migliori piazze, i migliori stabilimenti termali e quanto altro potrebbe essere inutile se non si avviano le attività imprenditoriali nel comune.

Casamicciola ha bisogno di nuove iniziative imprenditoriali che, a mio avviso, per avere successo devono inserirsi in un contesto ove è esaltata la particolarità ed il trascorso storico del Comune.

Credo che bisogna partire dalle peculiarità che ha Casamicciola Terme, che la differenziano dagli altri comuni dell’isola e che costituiscono un unicum. A mio avviso le peculiarità principali sono la storia della cittadina termale ed ovviamente la bontà delle sue acque termali.

Stiamo dimenticando e colpevolmente ritenere poco importante il fatto che Casamicciola ha una tradizione turistica storica che ha visto l’apice durante la seconda metà dell’ottocento. In quella epoca la cittadina termale era il posto dei vip, attirava personaggi di cultura, della borghesia e dell’establishment per i quali avere una villa a Casamicciola era uno status symbol. Le moderne tecniche di marketing ci dicono che per vendere un prodotto bisogna raccontarlo e la storia di Casamicciola ha tante cose da raccontare. Bisogna avviare una serie di iniziative appunto per ricordare e pubblicizzare la storia di Casamicciola e far comprendere che chi viene in questo comune soggiorna in un luogo scelto nel passato da personaggi famosi. Ogni struttura ricettiva e di carattere turistico di Casamicciola dovrebbe propagandare la propria storia e far capire all’ospite ed al visitatore che sta soggiornando in un luogo unico, ritenuto à la page da personaggi famosi del passato.

Le acque termali. Continuamente si dice che la vera ricchezza di Casamicciola Terme sono le acque termali, ma materialmente non vi sono iniziative conseguenziali dirette a valorizzarle. La prova di ciò e che oggi sono scomparsi le decine di stabilimenti termali che operavano tra piazza Bagni e la Rita. L’unico presente è quello gestito dalla mia famiglia, le Terme Belliazzi. E’ vero che vi sono anche alcuni alberghi che hanno lo stabilimento termale, ma credo che questo non basti a sostituire gli stabilimenti che fanno solo cure termali. Bisogna evitare di utilizzare e promozionare le cure termali solo per fare degli sconti sul prezzo del soggiorno; facendo in tal modo si fa anche una concorrenza sleale a danno delle piccole strutture e a chi non ha la convenzione Asl. Bisogna puntare sui benefici della cura termale. Ben venga il preannunciato Centro Studi Termale che allo stato è sola una buona intenzione ma che va riempita di contenuti per evitare che al pari di identiche iniziative del passato sia poi inutile. Mi domando nelle more della costituzione di tale centro, non potrebbero il Comune, l’associazione termalisti e le strutture termali, con il supporto di istituti scientifici, meglio di carattere universitario, avviare uno screening scientifico sull’effetto delle cure sui pazienti? I risultati potrebbero essere un formidabile veicolo promozionale.

Ed infine io credo che lo sviluppo economico non lo crea il comune ma gli imprenditori. Il Comune può fare le migliori piazze, le più belle fontane, tutte le opere pubbliche necessarie ma senza imprenditori lo sviluppo turistico termale non vi sarà mai. Il Comune, invece, potrebbe avviare una politica di favore per seri imprenditori da invitare ad investire nel territorio di Casamicciola.

Ecco, credo che bisogna operare in sinergia con i vari fattori e protagonisti che possono far riprendere Casamicciola sotto l’aspetto economico imprenditoriale, ben sapendo che uno ha bisogno dell’altro e tutti assieme possano far di nuovo essere Casamicciola Terme un posto à la page.