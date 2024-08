Carlo Sanchez: “Sarà un Real Forio polivalente, l’obiettivo è fare bene. La squadra allestita è ottima”

A febbraio arriva la chiamata dall’isola e la missione è di quelle complicate: raggiungere la salvezza con una squadra in una fase altalenante. Mister Carlo Sanchez accetta la sfida e dice sì, poi la cavalcata con i turchi e l’obiettivo conquistato attraverso il playout. La società non ci pensa due volte e lo conferma in panchina, il tecnico esprime tutta la sua soddisfazione nella giornata della presentazione ufficiale della nuova stagione: “Avere la possibilità di guidare una squadra dall’inizio è una cosa positiva, non mi capitava da un po’ di anni. Sono estremamente contento di farlo, soprattutto a Forio dove ho trovato un grande ambiente, come ho detto più volte anche negli ultimi mesi. Con la dirigenza abbiamo allestito un’ottima squadra, con un’impronta molto ischitana, del luogo e dell’isola. Abbiamo ingaggiato calciatori adatti a quelle che erano le indicazioni per quello che sarà il nostro progetto. Sono ottimista, penso che il Forio possa disputare un buon campionato. Sono contento perché i direttori e il club hanno allestito una squadra importante e mi hanno dato la possibilità di poterla guidare. Ci sono grosse qualità, soprattutto umane”.

Sul gruppo messo a disposizione dal club e sulle idee tattiche, Sanchez spiega: “Con i direttori abbiamo costruito una squadra polivalente, ho un gruppo di giocatori funzionali alla mia idea. Ci sono caratteristiche diverse, non abbiamo il vero doppione e quindi non abbiamo una predisposizione di un sistema di gioco. Sarà importante l’indicazione che verrà data dalla squadra durante gli allenamenti settimanali. Tutto ciò permetterà l’amalgama dal punto di vista tecnico e tattico. Ora è fondamentale partire, allenarci e conoscerci. La conoscenza è determinante nell’ambiente del calcio, assieme alla tranquillità. Chiedo serenità perché siamo un gruppo nuovo, nonostante tante conferme. Abbiamo le nostre conoscenze, la qualità dei ragazzi è alta: abbiamo giocatori che possono variare tra un sistema di gioco e un altro. Questo starà a me e allo staff: c’è Verde come preparatore dei portieri, ci sono poi Chiaiese e Volo, Pesce come preparatore atletico. C’è Attilio Valerio come fisioterapista. Quindi possiamo contare su un organico davvero importante. Come staff dobbiamo metterci a disposizione della squadra per dare l’opportunità a tutti di fare bene e noi dovremo commettere meno errori possibili”.

Il Real Forio ha investito su Mosca, Castagna e Acosta: saranno loro i protagonisti in attacco. Sanchez racconta: “Ci sono annate in cui gli attaccanti fanno due reti, giusto per dire un numero, e magari l’anno successivo lo stesso calciatore segna di più. Quest’anno abbiamo un gruppo nuovo di attaccanti, ma questo non significa che la batteria dello scorso campionato aveva poca qualità, anzi erano tutti ottimi profili. Purtroppo ogni stagione è diversa. Abbiamo deciso di puntellare il reparto avanzato con alcuni acquisti mirati, abbiamo voluto cambiare soprattutto la mentalità. Oggi questa squadra è composta da tanti elementi di qualità. Le conferme di Sogliuzzo, Pistola, Cabrera, Acosta e tutti gli altri, sono importanti. Danno l’opportunità di fare un campionato importante”.

Sul campionato che disputerà il Real Forio, il mister conferma quanto dichiarato dal presidente Amato e dal direttore sportivo Manna: “L’obiettivo è quello di fare bene, di divertirci. Quando parlo di divertimento non intendo ridere e scherzare, ma bisogna essere coinvolti in un progetto dove possiamo realmente fare la nostra figura. Il Forio è una squadra attrezzata, è inutile girarci intorno. Non facciamo promesse o proclami. Faremo il nostro cammino, lavoreremo tutta la settimana per arrivare pronti all’obiettivo primario, ovvero la partita della domenica. Poi è una questione di risultati e di attimi, dove vai a capire se il Forio è una squadra che può fare o meno determinate situazioni. Sono certo che sia stata allestita un’ottima squadra, la nostra speranza è vederci almeno nella parte sinistra, è la zona che questa società merita per i sacrifici e per il valore delle persone. Qui c’è una società importante”.

Sull’esperienza personale ad Ischia: “L’ho detto, sono io l’extra qui. Questa è un’isola bellissima. Sono amante del mare, averlo vicino è una cosa bella. In Campania abbiamo tante qualità, l’isola di Ischia è uno dei luoghi più belli. Quando sei qui, la valorizzi ancora di più. Siamo fortunati”.