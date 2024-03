Cambiano le regole del gioco online per concessionari e giocatori

La nuova riforma sul riordino dei giochi online procede con il consenso del Consiglio dei Ministri e porterà non poche novità tanto per i concessionari quanto per i giocatori. Iniziamo subito col dire che il disciplinamento dei giochi si propone due obiettivi principali: tutelare la salute dei soggetti a rischio e contrastare fenomeni di riciclaggio.

Con queste prospettive sarà bandita una Gara del Lotto per il 2025, con una base d’asta di 1 miliardo di euro. La concessione avrà una durata di 9 anni e non potrà essere rinnovata. Sarà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a verificare se l’ente è realmente in possesso di tutti i requisiti utili al conseguimento della licenza.

Nei 26 articoli del Decreto sono indicati anche limiti per i giocatori, che, se vorranno ricaricare più di 100 euro a settimana nei PVR dovranno necessariamente rifarsi a strumenti di pagamento tracciabili. Ci sarà poi anche un abbassamento dei limiti di giocata e vincita, mentre sono in aumento le spese a carico dei concessionari.

Il trend di crescita del settore rende indispensabile la riforma anche secondo il generale di brigata Luigi Vinciguerra. In occasione dell’audizione dei rappresentanti della Guardia di finanza alla Camera dei deputati, egli ha evidenziato come solo nel 2022 il settore abbia garantito entrate tributarie pari ad 11,2 miliardi di euro. Nello stesso anno la raccolta dei giochi a distanza ha superato i 73 miliardi, che rappresentano quasi il 4% del Pil del nostro Paese.

Questa nuova normativa va in ogni caso ad inserirsi all’interno di un percorso già avviato da tempo, che consente anche agli utenti di avere più strumenti per valutare l’attendibilità di un sito attraverso il marchio ADM e il numero di licenza che è possibile verificare direttamente sul sito ADM.

Sarà poi sempre più facile riconoscere i siti inaffidabili, anche grazie a campagne informative finanziate proprio dai concessionari legali. Da un lato, dunque, il mercato va reso più sicuro con un’azione di controllo maggiore e dall’altro va protetta la salute pubblica. A tal proposito non dimentichiamo, infine, il rafforzamento dell’autoesclusione, cioè la possibilità da parte dei giocatori di richiedere l’estromissione dalle attività ludiche.