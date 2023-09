Calcio a 5. La Virtus parte con gli under. Ottimo esordio, risultato bugiardo

La coppa Divisione é riservata alle prime squadre, con possibilità di schierare solo under23, e bene ha fatto la Virtus a riporre fiducia nell’under19, senza alcun “prestito” dal gruppo guidato da mister Di Costanzo. E quello dell’under19 in quel di Bisceglie, é stato un ottimo esordio.

Una squadra, modificata nei due terzi, con alcuni ragazzi che sono alle prime armi nel futsal e che pure é riuscita, per buona parte della gara, a tener testa ad un avversario che aveva in campo ben 4 elementi classe 2002/2004, contro i nostri 2004/2008 e la differenza di età, a questi livelli, fa la differenza. Un primo tempo di sostanza e qualità, con un palo colpito dagli isolani, che si chiude sul risultato di 0 a 0.

Nella ripresa la Virtus passa in vantaggio con Simone Caserta e sfiora il raddoppio in più di un’occasione ed é solo la bravura dell’estremo difensore pugliese ad evitare il peggio. Poi, purtroppo, alcune decisioni arbitrali cambiano l’inerzia della partita e i biancoverdi, per l’occasione in maglia rossa, pagano lo scotto di essere “nuovi” in questa categoria.

La nostra “panca” non ci sta ed alza giustamente la voce contro decisioni al limite della cecità. Mister Lubrano e il team manager Sasso pagano le rimostranze con un giallo. Il Diaz prima pareggia e poi passa in vantaggio, quando mancano dieci minuti al termine della gara. Mister Lubrano predica calma, cosciente che la partita é tutta ancora da giocare, ma la voglia dei suoi di riprendere una gara, in gran parte dominata, li espone alle ripartenze avversarie e negli ultimi minuti i pugliesi dilagano, portandosi sul 5 a 1, risultato con cui si concluderà l’incontro.

E adesso subito testa alla prossima gara in casa, il 3 ottobre, contro la prima della classe Napoli Futsal

BISCEGLIE-VIRTUS LIBERA 5-1

VIRTUS LIBERA: Dotto Michele, Coppa Raffaele, Caserta Simone, Colella Luca, Coppa Maurizio, Curcio Francesco Pio, D’ambra Antonio, Dotto Cristian, Iacono Adriano, Maltese Alessandro, Patalano Domenico, Serpico Nicola