Calcio a 5. La Fenix abbatte la Flegrea nella prima gara in serie C1: 11 reti e subito protagonista Lucao

FENIX ISCHIA – FUTSAL FLEGREA 11-2

Calcio a 5 – Serie C1 – 1a Giornata

Un esordio a suon di gol per la Fenix Ischia scesa in campo sabato scorso al Taglialatela di Ischia, dove, dopo oltre un decennio, si è nuovamente disputata una partita di serie C1 di calcio a 5. La stagione straordinaria di Lucao e compagni ha portato la giovane società ischitana alla conquista della massima serie regionale che da sabato scorso non è più solo un sogno, ma una realtà ormai concreta. La “nuova” Fenix di mister Luis Nica – nella doppia veste di giocatore e allenatore – ha ospitato la Flegrea nella prima uscita stagionale. Gli ischitani si sono radunati il 19 agosto e in meno di un mese hanno dovuto prepararsi al meglio per l’inizio anticipato della stagione. Come è ormai noto, sono stati riconfermati il bomber Lucao, il portiere Massaro e il centrale Faraone (oltre all’argentino Nica), con l’aggiunta del brasiliano Ygor Lisboa Corte che ha preso il posto di Jean Viera, mentre non è stato ancora rimpiazzato Caliendo (ma a breve potrebbero esserci altre novità di mercato). Tra gli ischitani riecco Testa, Pesce, Luca Di Iorio, Lucido B., Emanuele Lubrano e i giovani Polito e Giannini provenienti dal progetto Ischia Fenice in serie D.

Per tutti i ragazzi del posto è la prima esperienza in questa categoria. Dall’altra parte la Flegrea, società che fa del settore giovanile il proprio fiore all’occhiello riuscendo a mantenere la serie C1 da diversi anni, seppur combattendo fino alle ultime giornate. Un avversario quindi alla portata degli isolani impegnati sin da subito in uno scontro diretto per la salvezza che risulta essere l’obiettivo dichiarato della società presieduta da Vincenzo Agnese. Per chi non ne conoscesse le differenze, la serie C1 prevede cambiamenti rilevanti nelle gare: tempo effettivo di gioco (due tempi da 20’ ) e la presenza di due arbitri e un cronometrista, insieme all’obbligo di disputare le gare al chiuso, sono le novità più evidenti.

LA PARTITA. L’emozione per l’esordio, i carichi di lavoro e l’estate ancora in corso hanno probabilmente condizionato l’approccio alla gara da parte delle due squadre che sono apparse sin da subito contratte. Dopo una prima fase di studio, è arrivata la prima rete in serie C1 della Fenix Ischia che porta la firma dell’ischitano Guido Testa, il quale ci ha già abituati a reti di pregevole fattura e anche il primo squillo della stagione non è stato da meno. Nel giro di rotazioni i padroni di casa provano a mantenere il vantaggio e ad aumentarlo ma arriva il pareggio degli ospiti.

A salire in cattedra è stato allora il solito bomber Lucao che ha subito riportato avanti i suoi compagni e ha poi messo il piede su quello che sarebbe stato il primo gol in maglia Fenix di Ygor Corte; rete che è stata solo rinviata perché al termine della prima frazione il brasiliano classe ’99 ha potuto esultare per la sua prima rete ischitana che è valso il pesante 4-1 per la Fenix su cui si è andati all’intervallo. Nella ripresa arrivano quasi nell’immediato altre due reti della squadra allenata da Luis Nica, che ha potuto dilagare anche grazie al tentativo disperato – ma poco efficace – del portiere di movimento impiegato dalla Flegrea.

Ne sono conseguite altre quattro reti di Lucao (sei in totale le reti del brasiliano) insieme alle marcature di Faraone e degli ischitani Di Iorio e Pesce, pure loro in festa per il primo gol nella massima serie regionale. Una partita sempre in controllo per la Fenix, con buoni segnali ma anche tanti aspetti da migliorare in vista della prossima trasferta di Moschiano in cui si affronterà il Soluzioni Club dell’ex Libera Giovanni LaMarca. La vittoria della Fenix ha anticipato quelle di Sorrento, Amalfi, Borgo Five, Vesuvio, Terzigno e Scafati in una prima giornata senza pareggi.

LE DICHIARAZIONI. Non può che essere soddisfatto della vittoria Luis Nica intervistato al termine della gara. Queste le sue parole: “Innanzitutto mi preme ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data, è sicuramente una bella sfida quella di ricoprire un doppio ruolo sia come giocatore che come allenatore. Abbiamo provato quasi tutto ciò che stiamo allenando da circa un mese, sono contento soprattutto della prestazione dei ragazzi perché penso che siamo riusciti a fare ciò che ho chiesto. La prima partita è sempre complicata, l’emozione è tanta, quasi per tutti era la prima gara in C1. Dobbiamo ancora lavorare perchè voglio più intensità e soprattutto non possiamo metterci cali di concentrazione in questa categoria. Siamo ad un altro livello dove appena sbagli, paghi”.

Sulla stessa scia le dichiarazione del direttore sportivo Roberto Ventrone: “Credo che oggi era importante iniziare con un risultato positivo contro una diretta concorrente per la salvezza. Noi veniamo da un bellissimo campionato e ci catapultiamo in questa nuova categoria che sarà difficilissima. I ragazzi però stanno lavorando bene con mister Nica, sappiamo che ci sono delle difficoltà e che dobbiamo lavorare tanto ma soprattutto non dobbiamo perdere l’umiltà con cui calarci in questa categoria, consapevoli di avere un obiettivo diverso rispetto alla passata stagione puntando alla permanenza nella categoria” ha spiegato il DS.