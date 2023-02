Cade in mare. Paura per un anziano a Forio

Tragedia sfiorata nel porto di Forio dove un anziano, per cause ancora da accertare (forse ha perso l’equilibrio), é caduto in mare dal cosiddetto pontile degli aliscafi. Ha rischiato di annegare ma é riuscito comunque a tenersi a galla fino all’arrivo di un giovane a bordo di un barchetta sulla quale l’anziano si é potuto poggiare in attesa dei soccorsi della Guardia Costiera e del 118. Un uomo della Guardia Costiera si é tuffato in mare per sorreggerlo e aiutarlo a stare a galla fino all’arrivo dell’ambulanza. Al momento le condizioni sembrano buone, l’anziano é stato trasferito all’Ospedale Rizzoli per le cure del caso.