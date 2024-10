Beppe ed Enzo: mal comune | #4WD

A Milano si pensa alle piste ciclabili, ai proclami ambientali e alle petizioni contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, piuttosto che agire con serietà e concretezza contro quelle forze neppure troppo occulte che hanno ridotto al lumicino la sicurezza dei cittadini in ogni dove e aumentato a dismisura l’anarchia e lo strapotere dei delinquenti. Ad Ischia si inaugura il nuovo plesso “Rodari” senza pensare in alcun modo a come disciplinare in sicurezza l’entrata e l’uscita degli scolari. E come se non bastasse, si approva in giunta l’istituzione di due nuove sezioni di scuola media all’interno del plesso “Marconi”, legittimando di fatto un ulteriore incasinamento dell’intero traffico cittadino già alle stelle e non solo nelle ore in cui un centinaio di genitori in più vi contribuiranno nell’andare ad accompagnare e a riprendere i propri figli nella scuola in pieno centro. E non solo!

E’ un triste parallelo, ma purtroppo è così: Beppe Sala a Milano come Enzo Ferrandino ad Ischia e viceversa. Un’agenda politica tanto inesistente quanto incomprensibile, capacità e priorità ormai discutibili su tutti i fronti e, peggio ancora, l’incapacità di rendersi conto non solo a fronte di nuovi provvedimenti ma specialmente dinanzi all’evidenza di quanto i rispettivi territori avrebbero bisogno di competenza ed efficacia per potersi letteralmente rigenerare, sia per i residenti che per i turisti.

E restando per un attimo a casa nostra, sono sconvolto ancor di più dal fatto che nessuno degli eletti e dei nominati dell’amministrazione Ferrandino, contenti o scontenti che siano, riesca ancora a dire una sola parola o muovere un solo dito per dimostrare di esistere e di non essere più disposto a subire passivamente la connivenza di fatto con certi orientamenti del tutto scellerati.

Da fin troppo tempo, dentro e fuori dai miei 4WARD, il nostro giornale segnala gli allagamenti ingiustificati in punti cruciali del nostro territorio comunale, ma soprattutto che anche a seguito di ingenti opere pubbliche svolte di recente in alcune delle zone interessate la situazione sia spesso peggiorata anziché risolta. Lo abbiamo visto martedì dopo una pioggia incessante di poche ore e, statene certi, lo rivedremo ancora, perché l’autunno è appena cominciato. Avete per caso sentito qualche dichiarazione -anche di circostanza- dal sindaco o da qualsivoglia esponente dell’amministrazione comunale, anche solo per lodare gli interventi dei Vigili del Fuoco o dei privati in aiuto agli automobilisti impantanati alla Marina? Macché! Troppo impegnati nel loro nulla cosmico. Manco si fosse trattato di un selfie dal palco o di un taglio di nastro o di una sventolata di bandiera allo start della gara ciclistica… E che ne parlamm ‘a ‘ffa!