Belvedere di Serrara, doppio senso nel periodo scolastico

Irene Iacono interviene nuovamente sulla disciplina della circolazione presso il Belvedere di Serrara, modificando una ordinanza del 2023. Inizialmente, con un precedente provvedimento, era stato adottato in via sperimentale il senso unico di marcia presso il Belvedere di Serrara, più segnatamente in via Ciglio incrocio con via Roma, proseguendo in direzione Piazza Pietro Paolo Iacono. Con successiva ordinanza n. 62/2023 il senso unico era stato limitato al periodo estivo, «in quanto il traffico durante la stagione invernale è sostanzialmente ridotto».

Sta di fatto che il sindaco di Serrara Fontana ha ora provveduto a limitare ulteriormente la disposizione, alla luce delle segnalazioni ricevute dai cittadini «circa la necessità di lasciare il doppio senso di circolazione fino alla chiusura dell’anno scolastico, proprio al fine di rendere più agevoli gli spostamenti in considerazione dell’entrata e delle uscite dei piccoli studenti». Aderendo a tali richieste l’Amministrazione ha dunque deciso di «ampliare il periodo di durata del doppio senso di marcia in via Ciglio incrocio con via Roma, proseguendo in Piazza Pietro Paolo Iacono nonché disciplinare la sosta per il carico e lo scarico delle merci».

Per tali motivi l’ordinanza adottata dispone: «Di modificare la precedente ordinanza n. 62/2023 e di:

1. istituire nel periodo che va dal16.09efinoal14.06 di ogniannoildoppio senso di circolazione in via Ciglio incrocioconvia Roma, proseguendo in direzione Piazza PietroPaolo Iacono;

2.istituire dal15.06 al 15.09 di ogni anno il senso unico di marcia in via Ciglio incrocio con via Roma, proseguendo in direzione Piazza Pietro Paolo Iacono, rescrivendo il divieto di accesso a partire da via Piazza Pietro Poalo Iacono civico 4/6;

3.istituire, dal 15.06 al 15.09 di ogni anno, un’area di sosta a tempo limitato per massimo due ore,dalle08.00alle22.00,nellaPiazza Pietro Paolo, nello spazio lato sud-est, proseguendo in direzione di marcia via Ciglio Piazza Pietro Paolo, prima dell’area riservata allo stazionamento dei Bus;

4.istituire un’area di sosta per il carico e lo scarico delle merci, nella Piazza Pietro Paolo, nello spazio immediatamente dopo l’area riservata allo stazionamento dei Bus, proseguendo in direzione di marcia verso via Roma». Restano confermate le aree di sosta e quelle riservate previste da precedenti provvedimenti.