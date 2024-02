BAT Italia celebra il nuovo dispositivo glo HYPER PRO

ROMA (ITALPRESS) – BAT Italia ha celebrato il nuovo dispositivo glo HYPER PRO, segnando un passo avanti nell’era dei prodotti a tabacco scaldato. Palazzo Dama, a Roma, si è trasformato per una sera nella casa del brand, accogliendo ospiti e amici in un’atmosfera caratterizzata da un mix di musica, moda, gastronomia, stile e innovazione. Molti i volti noti che hanno partecipato alla festa, come Federico Russo, Lodo Guenzi, Lotti Antonelli, Simone Nolasco e Teresa Romagnoli.Un’esperienza che ha coinvolto gli ospiti in un viaggio verso la condivisione dei valori e del divertimento. Al piano terra, il duo La Rappresentante di Lista ha firmato il DJ set che ha fatto ballare tutti i presenti, mentre le prelibatezze culinarie e i drink sofisticati di Federico Leone – tra i più celebri mixologist attuali – hanno deliziato i palati più raffinati all’interno del WWWOOOWW! BAR, allestito in total black, come uno dei colori del nuovo glo HYPER PRO.“Con questo evento negli splendidi spazi di Palazzo Dama, abbiamo voluto riunire le persone che rappresentano oggi l’eccellenza italiana in chiave pop, colorata, smart. Persone che, ognuno nel suo campo, si fanno simbolo di un approccio ottimista, ambizioso e innovativo, proprio come il nuovo arrivato di casa glo – ha commentato Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia – glo HYPER PRO è molto più di un dispositivo, è il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e design sofisticato. E’ progettato per rendere straordinari i momenti di vita quotidiana grazie all’introduzione di tecnologie, come lo smart LED Display, mai utilizzate prima su questa categoria di prodotto” (tuttavia non bisogna trascurare che il prodotto non è privo di rischi e contiene nicotina, sostanza che crea dipendenza).Per celebrare il nuovo dispositivo di casa glo, all’interno delle luxury suite dell’hotel sono state allestite anche quattro diverse experience-room che corrispondono agli altri quattro colori del dispositivo. Rossa la stanza karaoke, a disposizione per mettere alla prova le proprie abilità canore con gli amici, celebrando la convivialità insieme a un ospite di eccezione, Marco Stabile. Blu la sala dedicata agli amanti dello stile e riservata a shooting di moda, scattati per l’occasione dal rinomato fotografo Gioele Vettraino, che ha catturato momenti divertenti in un allestimento davvero unico e consegnato gli scatti-ricordo agli ospiti. Viola la terza stanza della bellezza: qui l’hair-stylist Alessandro Maritato e make-up artist Alice Gentile hanno pettinato e truccato gli ospiti con acconciature di grande effetto e un make-up ispirato ai colori di glo. Nella quarta stanza verde, infine, un ininterrotto dj set esclusivo curato da Serena de Marchi, dj della serata, ha fatto scatenare gli ospiti a suon di hit e disco balls.Tutte le stanze celebrano alcuni degli aspetti del nuovo glo HYPER PRO, il primo dispositivo della categoria ad avere l’innovativo Smart LED Display, uno schermo intuitivo che comunica all’utente in modo semplice e immediato tutte le principali funzionalità del dispositivo come la carica della batteria, le diverse modalità d’uso e la durata della sessione.glo HYPER PRO vanta caratteristiche e tecnologie innovative che portano l’esperienza dei consumatori adulti di tabacco scaldato a un nuovo livello.Ecco le principali novità introdotte. glo HYPER PRO è il primo della categoria ad avere l’innovativo Smart LED Display, uno schermo intuitivo che comunica all’utente in modo semplice e immediato tutte le principali funzionalità del dispositivo come la carica della batteria, le diverse modalità d’uso e la durata della sessione; grazie alla nuova Heat Boost technology, con HYPER PRO glo ha migliorato anche l’intensità fin dal primo momento di utilizzo, regolabile attraverso la modalità boost o standard. Per una pausa adatta a ogni momento della giornata; il design ancora più compatto, le finiture, i colori: il look rivoluzionario di HYPER PRO lo renderà il complemento anche per i fumatori adulti più esigenti, che cercano lo stile in ogni accessorio.BAT Italia segna infine anche un passo importante nel proprio futuro digitale, facendo il suo ingresso nel metaverso sulla piattaforma Decentraland. Per la prima volta, infatti, sarà possibile scoprire virtualmente glo, Vuse e Velo, i tre brand a potenziale rischio ridotto di BAT Italia. Il palazzo virtuale, realizzato con le forme dei tre dispositivi e composto da tre piani, permette agli utenti di ripercorrere la storia di glo e le principali attivazioni che hanno caratterizzato gli ultimi lanci. Il palazzo contiene infine una terrazza che verrà ad ogni occasione allestita per ricreare veri e propri eventi in chiave virtuale.

