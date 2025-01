Barano, rimozione dei materiali inerti in Via Vicinale Rosata

Tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio a Barano rientrano i lavori di rimozione degli inerti in Via Vicinale Rosata, autorizzati dal Commissario Legnini e per i quali deve essere redatto il progetto esecutivo.

Come ricorda la responsabile del Settore V – Tecnico arch. Simona Califano «sulla base della documentazione trasmessa dai singoli Soggetti attuatori sono state estrapolate le informazioni finalizzate alla definizione di un quadro aggiornato degli interventi, che ha condotto alla definizione di n. 3 “Fasi di Intervento”, in ragione del grado di urgenza finalizzata all’eliminazione del rischio residuo e dei tempi della loro cantierabilità». Infine l’Ordinanza commissariale n.9 del 10 marzo 2023 riportante “Disposizioni attuative di somma urgenza ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni” ha indicato un elenco costituito da 63 interventi di somma urgenza di maggiore complessità, tra cui rientra anche quello in Via Vicinale Rosata.

Prima della fine dell’anno la Giunta ha approvato il D.I.P., che prevede un importo complessivo di 70.000 euro (39.994 per lavori) e nominato rup il geom. Mattia Florio. Il Comune deve ora procedere ad affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e regolare esecuzione, stimato in 4.999,03 euro oltre Iva e Cassa. La Califano ha dunque deciso di attivare la procedura di trattativa diretta sul Mepa anche mediante consultazione di uno o più preventivi.