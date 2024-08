Barano, procede l’iter per i lavori in Via Pendio del Gelso

Sono due gli interventi di somma ed estrema urgenza che il Comune di Barano deve realizzare in Via Pendio del Gelso. Entrambi sono finalizzati alla messa in sicurezza del territorio dopo l’alluvione del 26 novembre 2022 e previsti dalla OCDPC 948/2022, nonché dalla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 marzo 2023; nonché successivamente autorizzati e finanziati con l’Ordinanza n. 9/2023 del Commissario delegato all’emergenza frana Legnini. Si tratta dei “Lavori per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada pubblica Via Pendio del Gelso” e della “Sistemazione del materiale franato e distaccato – via Pendio del Gelso”. La Giunta ha già approvato i relativi progetti redatti dalla responsabile dell’Utc arch. Agnese Cianciarelli.

Per l’intervento sui muri l’importo complessivo ammonta a 250.000 euro, di cui 181.720 per i lavori; per il materiale franato il costo è decisamente minore, pari a 50.000 euro. Per i due interventi il rup è il geom. Salvatore Di Costanzo, che ora ha dovuto provvedere ad affidare il servizio di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione procedendo mediante trattativa diretta sul Mepa. Il servizio è stato affidato al medesimo professionista per entrambi gli interventi, il geom. Paolo Ballardini di Barano. Per la messa in sicurezza dei muri il coordinamento della sicurezza costerà 5.350 oltre Iva e Cassa, mentre per la sistemazione del materiale franato 1.600 euro. Gli affidamenti sono stati approvati dalla responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli.