Barano, prezzi in aumento per i terrazzamenti a Fiaiano

Il Comune di Barano sta portando avanti i lavori di messa in sicurezza dei terrazzamenti del complesso annesso alla ex chiesa Santa Maria delle Grazie a Fiaiano, l’ex “complesso Baldino”, che però non hanno nulla a che vedere con quelli di risanamento conservativo dello stesso complesso, oggetto di un contenzioso innanzi al Tar.

Il progetto, che aveva preso il via diversi anni fa, era finanziato con i fondi assegnati dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia per un importo di 799.500 euro.

Nel 2022 i lavori erano stati aggiudicati all’impresa “SO.T.E.C.” di Ischia per l’importo di 506.087 euro netti e il contratto sottoscritto a febbraio dello scorso anno, liquidando alla ditta la prevista anticipazione contrattuale per l’importo complessivo di 111.339,14 euro.

A luglio del 2023 veniva li1quidato il 1 SAL per 77.862.37 euro Iva compresa ed emesso ulteriore certificato di pagamento di 44.862,07 euro per l’adeguamento prezzi relativo ai lavori eseguiti fino alla data dell’11 luglio di quell’anno.

Sta di fatto che come evidenziato dal rup arch. Mattia Di Costanzo, sempre nello stesso periodo era stata presentata istanza di accesso alle risorse del fondo ministeriale per l’importo di euro 31.638,38, in quanto la restante somma trova copertura nel quadro economico. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fine 2023 ha erogato 31.638,38 euro.

Il Comune può quindi ora liquidare la fattura presentata a febbraio dall’impresa ischitana di 44.862,07 euro Iva compresa «per l’adeguamento dei prezzi materiali da costruzione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate riferite al SAL n. 1 dal 15 marzo 2023 al 11 luglio 2023». Il rup ha proposto dunque la liquidazione, approvata dalla responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli.