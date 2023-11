Barano, per Dionigi Gaudioso fioccano i contenziosi con le banche

Il Comune di Barano si ritrova sempre impelagato in contenziosi con banche. Dopo la batosta appellata della condanna al pagamento di 103mila euro a Banca Sistema per un vecchio credito ceduto dalla impresa appaltatrice dei lavori alla Scuola Media, ora è stato citato in giudizio dalla Banca Farmafactoring.

Stavolta la somma oggetto del contendere è assai più limitata, inferiore ai 29mila euro e precisamente: «euro 22.265,88 per sorta capitale, oltre interessi moratori di cui alle fatture riepilogate nell’elenco; euro 6.400,00 corrispondente all’importo delle fatture di euro 40,00 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta di cui alla Fattura del 16.11.2021». Così si legge nella determina adottata dal responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera.

Un credito recente, a cui il Comune non ritiene però di dover assolvere, costituendosi in giudizio per la tutela dei propri interessi.

Il dott. Mattera ha così proceduto all’affidamento del relativo incarico legale, conferendolo all’avv. Raffaele Pesce con studio a Casamicciola, in virtù della «conoscenza già acquisita della materia in oggetto».

Stabilendo il compenso di 600 euro oltre Cpa, Iva e spese e impegnando dunque la somma complessiva di 1.000 euro.