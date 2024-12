Barano, Mattia Di Costanzo vince il concorso per “dirigente” tecnico

Le assunzioni programmate da Dionigi Gaudioso si stanno concretizzando velocemente. Infatti il Comune di Barano ha completato anche il concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico – Area dei funzionari ed Elevata Qualificazione. Esperite con esito negativo le procedure di mobilità obbligatoria e quella di mobilità esterna volontaria tra Enti, è stato possibile espletare la procedura concorsuale, per la quale la responsabile del II Settore dott.ssa Iolanda Chiara Buono aveva già approvato e pubblicato il bando.

Entro il termine fissato, erano pervenute nove candidature, ma poi due soli candidati si sono presentati alla prova scritta svoltasi il 13 dicembre e, al termine di questa, alla prova orale del 19 dicembre. Il rup Buono ha quindi pubblicato la graduatoria finale, che riporta come sempre solo i codici dei candidati: 6V7TVG4EN3: Punteggio 62,8 – vincitore US8W4HN732: Punteggio 49,805 – idoneo non vincitore. Il vincitore del concorso è l’arch. Mattia Di Costanzo, che già lavora presso il Comune di Barano, ma in virtù di un incarico temporaneo ex art. 110. Adesso invece sarà inquadrato come dipendente a tempo indeterminato.