Barano, anticipazione alla “Santoro” per i lavori in Via Piano

A inizio anno il Comune di Barano ha aggiudicato i lavori per porre rimedio all’annoso problema degli allagamenti in via Piano. Il progetto per i lavori di messa in sicurezza della funzionalità idraulica e della raccolta delle acque meteoriche viene finanziato con le risorse del “Fondo per gli investimenti delle isole minori”.

A suo tempo la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Crescenzo Ungaro, all’epoca responsabile del Servizio Tecnico, decidendo di impegnare 329.605,82 euro per la sua realizzazione.

A fine novembre 2023 era stata indetta la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con richiesta di offerta ad almeno cinque operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Al termine della procedura, a febbraio scorso i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “Costruzioni Santoro” di Napoli per l’importo di aggiudicazione di 223.609,49 euro oltre oneri di sicurezza ed Iva. Conseguendo il Comune economia di spesa da ribasso d’asta per 14.895,66 euro.

Come è prassi, ai sensi del nuovo Codice degli Appalti, la “Costruzioni Santoro” ha ora fatto richiesta della prevista anticipazione del 20% sull’importo dei lavori aggiudicati, nella misura di 44.721,90 euro oltre Iva, emettendo la fattura per complessivi 54.560,72 euro.

Anticipazione che il rup, la responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, ha ora provveduto a liquidare. Un progetto che sta particolarmente a cuore a Dionigi Gaudioso, ma anche alla cittadinanza baranese, alla luce dei gravi disagi finora causati dai ripetuti allagamenti.