Auto si capovolge ad Ischia Porto. Illeso il conducente

Incidente da brividi ad Ischia: auto si ribalta, conducente salvo.

La vettura si è capovolta sulla via Iasolino all’altezza del Pub Pirama proprio nel cuore del rettilineo che congiunge le due rive del porto di Ischia . L’auto una smart seconda serie per cause al vaglio delle autorità ha colpito il marciapiede e poi un dissuasore di sosta ed infine fatto perno su se stessa cappottandosi. L’incidente poco dopo le 6,00.Soccorso dai passanti il giovane conducente è uscito da solo dall’abitacolo senza neppure esser affidato alle cure del 118 e del Rizzoli . Il Veicolo sarà rimosso dal carro attrezzi delSoccorso Aci. Traffico bloccato per consentire il recupero e la messa in sicurezza dell’arteria viaria. L’ipotesi più accreditata è quella della distrazione o dell’alta velocità. Un incidente funambolico questo di domenica 9 febbraio che ha fatto subito temere per il peggio. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia.