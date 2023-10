Angelo Iervolino: “Obiettivo Coppa, la rosa è profonda e ci permette di gestire le forze. Torna Guatieri”

Francesco Fiorillo | Subito in campo il Real Forio per l’impegno di Coppa Italia. Dopo la sconfitta all’Arcoleo contro la capolista granata, la squadra biancoverde è pronta a scendere sul terreno di gioco per un nuovo appuntamento stagionale. Questo pomeriggio, il team di Luigi Amato sarà chiamato a sfidare la Virtus Avellino per gli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. Gara d’andata in trasferta per i ragazzi di Angelo Iervolino: proprio il mister è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, partendo dall’analisi della prestazione offerta in campionato e di qualche decisione arbitrale controversa: “Sabato abbiamo disputato una buona gara, considerando quel gap che cerchiamo di colmare contro avversari del genere. L’Acerrana è una squadra costruita per vincere, arrivava alla sfida da sei partite – tra Coppa e campionato – senza aver subito gol. Era una gara complessa, ma anche dopo lo svantaggio abbiamo giocato alla stessa maniera. C’è da dare atto ai ragazzi che hanno fatto una prestazione importante, sicuramente ci sono stati degli errori visto che abbiamo perso. Però siamo andati anche alla ricerca del pareggio, tra il 60’ e l’80’ abbiamo avuto delle occasioni per segnare. Poi, nel nostro momento migliore del secondo tempo, l’Acerrana ha trovato il guizzo per chiudere il discorso. Per quanto riguarda la gestione arbitrale, quando le situazioni sfavorevoli si sommano, lasciano quell’amaro in bocca che fa star male. Giocare contro un avversario così importante a cui si aggiunge una difficoltà in più, porta sicuramente qualche rammarico. Il loro rigore era giusto e sacrosanto, d’altro canto c’era anche quello su Arcamone, quella situazione poteva aiutarci ma magari avremmo perso lo stesso. L’equità di vedute avrebbe fatto comodo e piacere ad entrambe le squadre. Abbiamo giocato sei partite in questa prima parte di stagione e subito già tre o quattro rigori contro. Tuttavia, si va avanti perché bisogna non trovare alibi, sappiamo che gli arbitri possono sbagliare e quindi dobbiamo dare di più, è inutile girarci intorno”.

Sul confronto con l’Acerrana e sulla differenza di valori che non si è notata in campo, Iervolino ha affermato: “Secondo il presidente granata Guastafierro e qualche addetto ai lavori, la partita di sabato è stata la prima che ha messo seriamente in difficoltà l’Acerrana, ha faticato a portarla a casa, anche il rigore li ha aiutati a mettere la gara in discesa. Bisogna sottolineare l’atteggiamento dei ragazzi, sono stati propositivi e hanno provato a giocare a viso aperto. Abbiamo tenuto il pallone tanto tempo e più di una volta, potevamo essere un po’ più incisivi in attacco. Ripeto, sono momenti e bisogna considerare il valore dell’avversario, soprattutto in difesa dove ha concesso zero gol finora in stagione. Il nostro progetto deve attraversare un processo di crescita, è l’intenzione del presidente, un punto su cui il club batte molto. Servono tempo e lavoro, sono gli aspetti che ci possono aiutare per ridurre il gap con quelle squadre che vanno per la maggiore, che hanno giocatori importanti e fanno sforzi economici notevoli. Credo che sabato scorso si sia vista la riduzione di questo gap rispetto agli anni precedenti, questo è un risultato che deve essere sottolineato per la crescita della società stessa e della piazza a cui dobbiamo dare sicuramente qualche soddisfazione”.

Mister, doppio obiettivo stagionale o il Forio ha come priorità il campionato? “Non dobbiamo parlare o ragionare da bar, ne ho sentite tante in questi giorni, secondo la forza di questa squadra e il girone in cui milita. Tutto ciò che è stato detto, è sbagliato. Abbiamo analizzato la Virtus Avellino, è una squadra costruita bene dal punto di vista tecnico, giovane e al contempo con cinque o sei elementi di esperienza, reduci anche da parentesi nel Girone A negli anni precedenti. È seconda in classifica al momento con dieci punti, sta facendo bene, è quadrata e ha delle giocate che possono mettere in difficoltà chiunque. Tutti devono capire la complessità della partita, non bisogna assolutamente sottovalutarli. C’è bisogno della motivazione giusta per riscattare il risultato di sabato, mi aspetto grande fame da parte dei ragazzi”.

Tanti impegni ravvicinati e possibilità di turnover per i biancoverdi. Guatieri ha recuperato, bandiera bianca per Boussada e Sirabella out per problemi personali tempestivamente comunicati alla società nelle scorse settimane: “Abbiamo una rosa che ci permette di poter gestire le forze per poter fare bene in entrambe le competizione. Sicuramente sarà complesso e, al tempo stesso, stimolante gestire le forze mentali. Non siamo abituati a giocare tre partite in una settimana, quindi questa è la cosa su cui dover porre l’attenzione. I ragazzi devono capire e sapere che tutti sono importanti in questi impegni, tra Coppa e campionato. Ognuno di loro ha l’importanza che merita davanti all’avversario che andremo ad affrontare, questa è la prima cosa che il gruppo deve acquisire per far sì che ogni partita sia affrontata al massimo, senza timori verso le squadre rinomate sulla carta e senza essere presuntosi contro formazioni meno quotate, ma che in campo danno l’anima. Il turnover sicuramente ci sarà, ma sarà una rotazione in funzione dell’avversario e delle caratteristiche che ci serviranno. Non dobbiamo assolutamente regalare nulla a nessuno, tutti devono stare sul pezzo per guadagnarsi lo spazio in ogni partita. Chi giocherà, dovrà dare il massimo. Lo farà perché ha meritato. Infermeria? Guatieri è guarito e sta bene, farà parte della gara. Boussada ha ancora un problemino, sabato ha dovuto dare forfait. Qualcuno è uscito malconcio dalla partita dell’Arcoleo, dobbiamo valutare forze atletiche e mentali, non bisogna fare sciocchezze per quanto riguarda la prontezza fisica”.

Sulla questione Casoria, Iervolino è stato chiaro: “Credo e spero che una piazza come Casoria non lasci che tutto vada a decadere così all’improvviso dopo tre partite. È un problema che si stanno portando dietro da qualche giorno. Mi auguro non accada nulla per la città di Casoria e anche per noi, per ciò che abbiamo conquistato con merito e sudore al San Mauro. E poi il campionato sarà falsato già alla quarta partita. Lo spero per tutto il movimento, parliamo di un girone stimolante”.

Infine, una battuta sul prossimo avversario in campionato, il Quarto Afrograd: “Mi aspetto una gara difficile, è una squadra che stiamo già osservando. Ci sono giocatori importanti, ed è un avversario che ha bisogno di punti. Quindi mi aspetto che vengano al Calise per vincere. Noi dovremo avere la forza di portarci a casa i tre punti”.