Andy Anticovid Dj: “In onore di tutti i soldati in bianco”

La musica come ponte tra le persone, che sia live o in streaming, improvvisata da un complesso o da un dj. Le note musicali, tra gli spazi del pentagramma, formano collegamenti che arrivano anche molto lontano, toccando le corde del cuore.

Oggi vi parliamo della bella iniziativa di Andy il Dj Anticovid “19” che ha suonato in una lunga e partecipata diretta sul suo profilo Facebook in “onore di tutti i soldati in bianco”. Sì, una bella diretta in musica da borgo di Noia a Serrara Fontana per omaggiare i tanti medici, infermieri e personale parasanitario impegnati giorno dopo giorno nella lotta al covid 19.

Una diretta bella, fresca e divertente con Andy che ha mostrato prima un cartello con la dedica “ai soldati in bianco” e poi ha iniziato a mixare i brani più belli di sempre tra dance e disco, senza dimenticare i tormentoni che hanno caratterizzato i decenni passati.

Un grande successo testimoniato anche dai vari commenti che gli utenti hanno lasciato in calce ai post realizzati da Andy che ha posizionato la webcam proprio al di sopra della consolle ricavata dalla sua ottima strumentazione e alcune supporti posizionati all’aperto della campagna isolana. Uno scenario tranquillo e rilassante in cui ha echeggiato la buona musica del nostro amico che, come ben sappiamo, non è nuovo ai “piatti” da dj.

Andy, al secolo Antonio Trofa, ha da sempre coltivato la sua passione per il mixing ed editing di brani grazie ai “piatti” e ai dischi in vinile. Inforcando le sue inseparabili cuffie, infatti, Andy ha fatto da colonna sonora in molti eventi delle calde serate danzanti ischitane, trionfando anche al Dj Trophie del 1991.

Un asso del remix che, grazie alla sua grande collezione di vinili,ha accontentato i tantissimi follower online e i vicini abitanti della frazione di Serrara Fontana che, con piacere, hanno trascorso in compagnia, idealmente, di Andy un intero pomeriggio.

Le note musicali sapientemente mixate e riproposte da Andy sono, in questi giorni di lockdown e di isolamento, spesso uno dei pochi appuntamenti spensierati delle lunghe giornate in casa non solo per gli internauti ed Andy, sorridente e sempre molto cordiale, con il suo spirito di inventiva riesce sempre a stupire e a accontentare tutti.

Una bella iniziativa a tempo di musica, un ponte, colorate e festoso che unisce nella distanza tutto il mondo. Un sorriso, quello contagioso di Andy alla consolle, che amplifica il chiaro messaggio dell’iniziativa e cioè quello di ringraziare, con il cuore, tutti quanti lottano in prima persona, ogni giorno, contro questo nemico invisibile etichettato come “covid-19”.

Grazie Andy per la bella giornata in musica e grazia, anche da parte nostra, a tutti “i soldati in bianco”.