Altri medici di base in pensione | #4WD

Con l’imminente pensionamento di due medici di base come Carmine Barile e Luigi Mattera, oltre a venir meno per molti pazienti isolani autentici punti di riferimento pronti a rendersi sempre utili e disponibili, spesso ben oltre i semplici compiti e doveri del professionista, si acuisce ulteriormente il già annoso problema dell’assenza di sostituti, senza per questo addentrarsi sull’adeguatezza degli stessi e sebbene anch’essa rappresenti una sorta di “problema nel problema” tutt’altro che trascurabile.

Al momento, per i residenti nel Comune di Ischia, il medico di base più vicino è la dott.ssa Linda Lombardi di Casamicciola, ma anch’ella sembra abbia ancora poche disponibilità per accettare ulteriori pazienti. Una volta terminate, si sarà costretti a passare oltre e, a quanto pare, al momento solo a Forio sarebbe possibile trovare ancora qualche posticino libero, con tutte le difficoltà logistiche conseguenti per entrambe le parti. Ma… per quanto ancora? E poi?

Va detto, a onor del vero, che a mio giudizio l’attuale sistema di sanità pubblica non ha vita troppo lunga, essendo sotto gli occhi di tutti che nonostante i proclami delle singole regioni e i recenti interventi del Governo centrale, continua a diventare pressoché impossibile o, comunque, lontano dagli orientamenti politici di chi ci amministra, affrontare e, magari, contenere adeguatamente il fabbisogno di assistenza medica dell’italiano medio. Ed è altrettanto vero che la figura del medico di base (quello che una volta veniva chiamato a giusta ragione “il medico di famiglia”), al di là dei pochi interventi annuali in cui si affrontano i cosiddetti mali di stagione, si è ridotta al ruolo di mero prescrittore di farmaci. Un ruolo, questo, che molti medici, a loro volta, delegano a figure part time spesso condivise con altri studi medici e, quindi, neppure costantemente presenti negli orari di ricevimento.

Credo senz’alcun timore di essere smentito che qui sull’isola d’Ischia siamo vicini ad un vero e proprio collasso dell’assistenza sanitaria di base, senza che nessuno degli amministratori pubblici isolani (e sottolineo, NESSUNO) stia spendendo concretamente e oltre i proclami da porre agli atti un solo minuto del suo tempo per sollecitare l’ASL Napoli 2 Nord e la Regione Campania sia su questo argomento sia sulle enormi difficoltà strutturali e dei singoli reparti del nostro pur prezioso Ospedale Rizzoli. Così come nessuno mi toglie dalla testa che nel giro di pochi anni il Governo nazionale, di qualsiasi colore esso sarà, si vedrà costretto ad adottare modelli di sanità tutt’altro che in linea con il concetto di tutela della salute quale “diritto dell’individuo ed interesse della collettività”, così come sancito all’art. 32 della Costituzione.