Al concorso “The greatest baker”, Teresa Di Meglio si ferma in semifinale

Gennaro Savio | Teresa Di Meglio, l’ischitana che da qualche anno vive negli Stati Uniti d’America dove ha rinunciato ad indossare la Toga di avvocato per dedicarsi completamente alla sua passione per la pasticceria, negli USA ha terminato in semifinale la sua avventura nel prestigioso concorso nazionale “The Greatest Baker”.

Diventata una delle cake designer più in voga grazie alle sue straordinarie ed artistiche creazioni dolciarie, Teresa è giunta tra i primissimi posti di un concorso che già dalle preselezioni ha visto la partecipazione di migliaia di pasticcieri. Una scalata, la sua, che si è interrotta ad un passo dalla finale a dimostrazione del fatto che le sue bellissime e squisite torte sono ormai apprezzate in tutti gli Stati Uniti. La sua partecipazione al “The Greatest Baker” ha coinvolto anche gli ischitani che in tanti e per ben due mesi hanno risposto all’appello per votarla e sostenerla.

Ed è proprio ai suoi concittadini che Teresa Di Meglio ha rivolto un caloroso messaggio di ringraziamento. “Lo scorso 26 Dicembre – scrive Teresa – si è conclusa la mia avventura nel concorso “THE GREATEST BAKER”. Mi sono classificata settima in semifinale e non sono riuscita ad arrivare in finale, ma mi sento comunque una vincitrice GRAZIE all’incredibile dimostrazione di affetto, supporto, incoraggiamento ed entusiasmo da parte di TUTTI VOI ISCHITANI durante questi ultimi due mesi!! Ne sono davvero commossa e ve ne sarò per sempre molto grata!

Abbiamo “combattuto” tutti insieme contro migliaia di pasticcieri provenienti da tutti gli Stati Uniti e sostenuto un onorevole causa. Dovremmo esserne tutti molto orgogliosi! Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno fatto donazioni per aiutare i bambini che combattono contro i tumori.

Ed infine un ENORME ringraziamento oltre alle testate giornalistiche locali e regionali che con le loro molteplici pubblicazioni hanno consentito il tam-tam quotidiano, va al “mio team di PR” che ha lavorato senza sosta giorno e notte per promuovere Dolce Ladybug nella competizione: Lucia Scotti, Gennaro Savio e Carla Mele. GRAZIE DAL PROFONDO DEL MIO CUORE per avermi fatto sentire la più grande pasticcera nei vostri cuori!”.