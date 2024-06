Aggiudicate le concessioni “senza” concorrenza

Gaetano Grasso ha firmato le determine di aggiudicazione dei quattro lotti che hanno ricevuto solo una richieste. Nuovi-vecchi concessionari per il servizio di “stabilimento balneare ad uso pubblico con chiosco bar e strutture pertinenziali, ai sensi dell’art. 45 bis c.n. all’interno della concessione, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge. Per altri 4 lotti, invece, si dovrà verificare chi ha offerto di più. Per il lotto ex Il Granchio, per l’ex Acqua Marina e per l’ex Blue Bay ci due offerte concorrenti, mentre per l’ex Granchio verde, gli uffici di Casamicciola dovranno scegliere il migliore tra le tre proposte ammesse.

DIMA SI CONFERME AL Lotto B1.d: il fronte mare non cambia

Grasso ha aggiudicato in via definitiva “l’affidamento di servizio di stabilimento balneare ad uso pubblico con chiosco bar e strutture pertinenziali, ai sensi dell’art. 45 bis C.N. all’interno della concessione, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge – Lotto “B1.d”” alla ditta società DIMA s.r.l., con sede in Napoli, alla via Michelangelo Schipa, P.IVA: 09371821217. Affidamento stagionale (periodo massimo: mesi 6) fino al 30 aprile 2030.

REGENT SI CONFERMA LOTTO “F2”: Terrazza Topless resta

Aggiudicato anche “l’affidamento dell’area demaniale marittima da attrezzare con panchine, fioriere, giochi per bambini, siepi e chiosco bar, ai sensi dell’art. 45 bis C.N. all’interno della concessione, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge – Lotto “F2”” alla società REGENT s.r.l.s., con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Domitiana n. 90, P.IVA: 08354641212. Affidamento stagionale (periodo massimo: mesi 6) fino al 30 aprile 2030.

AIELLO AL LOTTO B1.E: COMPLETATO IL FRONTE MARE

Aggiudicato “l’affidamento di servizio di stabilimento balneare ad uso pubblico con chiosco bar e strutture pertinenziali, ai sensi dell’art. 45 bis C.N. all’interno della concessione, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge – Lotto “B1.e”” alla ditta individuale Aiello Alessandro, sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via Monte Tabor n. 1, e P.IVA: 10550061211. Affidamento stagionale (periodo massimo: mesi 6) fino al 30 aprile 2030.

BAGNITIELLO, IL B5. A RESTA AL BAGNITIELLO

Aggiudicato “l’affidamento di servizio di stabilimento balneare ad uso pubblico con chiosco bar e strutture pertinenziali, ai sensi dell’art. 45 bis C.N. all’interno della concessione, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge – Lotto “B5.a”” alla società Baia Bagnitiello s.a.s., con sede legale in Casamicciola Terme (NA), alla via Vicinale Bagnitiello n. 5, P.IVA: 06463760634. Affidamento stagionale (periodo massimo: mesi 6) fino al 30 aprile 2030.