AGGIORNAMENTO – Rotta una conduttura, l’area di San Ciro allagata

Come vi avevamo riportato, nel cuore del popoloso quartiere di San Ciro ad Ischia una tubatura ha riportato un danno provocando la fuoriuscita un un grande zampillo di acqua visibile da lontano e la letterale “inondazione” delle strade limitrofe, come via delle Vigne.

A quanto pare il danno sarebbe stato riportato da una tubatura da 100 di carico del serbatoio.

Al momento i tecnici sono a lavoro per individuare la competenza per la riparazione, se dell’Evi o Regionale (parrebbe la seconda) e, intanto, le abitazioni non dovrebbero registrare sospensioni nell’erogazione dell’acqua.