“Addo’ sta zaza’?”, ecco il “giallo, giallissimo…”

Addò sta Zazà? Addò sta Zazà? Jámmola a truvá e facimme ampresso”. Ma chi è Zazà? Una cosa è certa: Zazà non ha sesso, è un giallo, giallissimo che più giallo non si può. La soluzione? Per trovarla basterà andare a teatro a vedere il nuovo lavoro della compagnia teatrale Histriones. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre alle ore 21:00 presso il Centro Parrocchiale S. Pietro di Ischia, infatti, la compagnia tornerà in scena con la commedia musicale in due atti “Addò sta Zazà? Giallo, giallissimo… che più giallo non si può”, ideata e scritta dalla Prof. Giovanna Mastroianni.

Lo spettacolo di quest’anno si allontana dai temi trattati solitamente dalla Mastroianni e darà libero sfogo alla fantasia degli spettatori. La trama, infatti, gira intorno ad un gruppo di “folli, squilibrati, lunatici” che andranno alla ricerca di Zazà, un’entità della quale non si conoscono bene i dettagli né fisici né psicologici. Quest’anno lo spettacolo vede la regia di Gaetano Maschio, voluto fortemente da Giovanna Mastroianni e dalla presidente Anna Buono.

La direzione musicale è affidata al M. Silvano Trani, le coreografie sono della M. Laura Di Iorio mentre l’Ouverture dello spettacolo è stata realizzata dal M. Gianvito Di Maio. In scena Francesco Angelino, Giovan Giuseppe Aprea, Giovanni Arcamone, Anna Buono, Salvatore Cariello, Lucia Cuomo, Pietro Iacono, Pierpaolo Mandl, Elisabetta Maschio, Maria Mazzella, Linda Palumbo, con la partecipazione di Maria Pilato Ferrandino nel ruolo di “Passione”. La compagnia Histriones nasce nel 2017 da un’idea di Anna Buono e Valerio Buono, storico regista del gruppo. Il desiderio dei due era quello di portare in scena le opere scritte da Giovanna Mastroianni.

La compagine artistica, inizialmente formata dai membri dell’ex gruppo Alessandro Manzoni, è andata crescendo sempre di più arricchendosi di nuovi elementi e avvalendosi anche della collaborazione di numerose scuole di danza presenti sul territorio isolano, prima fra tutti la scuola di danza “Il balletto” con la M. Barbara Rumore, che ogni anno la compagnia ricorda con affetto. Quest’anno le coreografie sono curate proprio da un’allieva della M. Rumore, Laura Di Iorio, mentre in scena il pubblico potrà ammirare la bravura della figlia della maestra, Eleonora, che insieme alla giovane Lucrezia, daranno vita alle bellissime coreografie realizzate dalla loro insegnante. “Siamo felicissimi di avere la possibilità anche quest’anno di andare in scena – ha dichiarato la presidente della compagnia, Anna Buono -.

Il nostro affiatatissimo gruppo per questa commedia musicale sarà diretto dal M. Gaetano Maschio che ha preso il testimone da Valerio Buono, nostro storico regista. Ad entrambi il nostro sentito grazie che si unisce al desiderio di vederli presto insieme per dirigerci in un altro lavoro. Ringraziamo – continua la Buono – la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in S. Pietro ed il Parroco Don Gioacchino Castaldi per averci accolto nel Centro Parrocchiale, l’Agenzia Angelino Tour e la Tipografia “Serpico” di Forio per il grande sostegno, il M. Silvano Trani, la M. Laura Di Iorio e il M. Gianvito Di Maio per aver messo a nostra disposizione la loro arte”. La compagnia Histriones vi aspetta il prossimo weekend a teatro. Il costo del biglietto su prenotazione e al botteghino è di €10, il ricavato sarà devoluto in beneficenza.