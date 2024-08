Addio ad Alin Delon, con Ischia nel cuore

Si è spento, a Douchy (Valle della Loira) all ‘età di 88 anni, Alain Delon. Il famosissimo attore francese, con cittadinanza svizzera – uno dei simboli del cinema mondiale, insieme all’eterno rivale Jean Paul Belmondo (morto nel 2021) – era da tempo malato e, negli ultimi mesi di vita, voleva essere circondato solo dai figli, dai familiari e dagli adorati cani (ne aveva ben 45).

Celebre il suo legame, non solo artistico, col regista milanese Luchino Visconti e con l’attrice Romy Schneider (Sissi ad Ischia, 1958).

Tra le tante pellicole di successo (“Rocco e i suoi fratelli”, “Il Gattopardo”, “Borsalino”, “Il Tulipano nero”) resta indimenticabile l’interpretazione di “Delitto in pieno sole”, il film che rese celebre Delon al grande pubblico, girato nel 1960, ad Ischia Ponte, sotto la sapiente regia di Rene Clement.

“Non ci saranno – scrive il Comune di Forio – mai abbastanza parole per qualificare il talento e la bellezza di Alain Delon, soprattutto non ci saranno mai le parole giuste per onorare l’amicizia che aveva con Luchino Visconti e con la Colombaia della nostra Forio: luogo di fuga dalle aspettative e dalle pressioni del mondo delle celebrità. Per noi questa non sarà la fine caro Alain, ma un inizio, siamo pronti a legare il tuo nome indissolubilmente alla Colombaia e a Forio. Questo lutto colpisce tutto il mondo, ma in modo particolare l’isola d’Ischia, perché Alain ha trovato qui il suo successo e noi la ribalta al cinema Internazionale grazie a lui: abbiamo brillato assieme.”