‘A Prucessione: il San Gennaro di Felice Meo protagonista dell’evento di domenica 15 dicembre

Devozione, calore e passione: i ragazzi del gruppo “Sii turista della tua città” continuano a portare avanti le tradizioni più belle e sentite del popolo napoletano e, domenica 15 dicembre, in onore del terzo miracolo di San Gennaro propongono ‘A Prucessione che da Piazza del Gesù si articola tra le strade del centro di Napoli raggiungendo Piazza San Domenico Maggiore, il San Gennaro di Jorit, il Duomo (che avrà una apertura straordinaria) e l’obelisco di San Gennaro dove verranno accese le candele.

“E’ per me sempre un onore contribuire ad eventi di questo tipo – dichiara Felice Meo, autore della statua di San Gennaro che verrà portata in processione – con la mia opera ho cercato di trasmettere la vitalità, la forza e la caparbietà del popolo napoletano unita alla profonda fede che esplicita in ogni sua azione. San Gennaro é molto più di un culto, é passione, amore e vita. La vita che, impetuosa, pervade la nostra amata città di Napoli e caratterizza tutti i napoletani nel mondo. Ringrazio gli organizzatori per rendere speciale ogni appuntamento. Vi aspetto anche io domenica sera a Napoli per la pri.a processione di dicembre.”

Un evento molto particolare, che vedrà protagonisti 2 Bande Musicali, 60 Strumenti, 100 urlatori, 13 balconi, 1 busto di San Gennaro (realizzato in ferro riciclato dal nostro artista Felice Meo), 1 baritono, 1 soprano, 1 tenore 3000 candele e 44 paesi del mondo.

Noi seguiremo sui nostri canali social l’iniziativa, raccontandovi passo passo quanto accadrà.

A domenica! Faccia gialla, votta a grazia!