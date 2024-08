A Lacco Ameno si festeggia «l’assunta” al Comune!

Ci sono certe efficienze amministrative che sorprendono. Il caldo d’agosto, soprattutto quello ferragostano, non fermano gli uffici del comune di Lacco Ameno ed ecco che il 14 agosto, viene pubblicata la determina 681 con la quale si dà il via libera alla “procedura selettiva volta all’accertamento dei requisiti e della professionalità richiesta per la copertura mediante mobilità volontaria esterna tra Enti ai sensi dell’art. 30, c. 1, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii di un posto di Istruttore Amministrativo (Ex cat. C) a tempo indeterminato e part time al 50%, da destinare al I Settore Affari Generali del Comune di Lacco Ameno”. Una coincidenza con la festa di un’altra Assunta e che diventa la festa preferita di Giovan Giuseppe Zavota che ora, oltre a Santa Restituta, sa a chi rivolgersi.

La responsabile del Servizio Risorse Umane, con la stessa determina ha anche approvato “l’avviso di selezione per la copertura mediante mobilità volontaria esterna tra Enti ai sensi dell’art. 30, c. 1, del d. lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii di un posto in pianta organica di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e part time al 50% (Ex cat. C), allegato alla presente sub 1) quale parte integrante e sostanziale” e ha dato atto che la nomina della Commissione esaminatrice verrà effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 4. Di dare atto che il predetto avviso verrà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno e sul portale del reclutamento “InPA”. Un avvio a cavallo di Ferragosto che, pensano i malpensanti, sia stato studiato ad hoc per far scorrere il calendario in un periodo di distrazione dal mare e dalle ferie di tanti altri potenziali interessati alla mobilità volontaria tra enti.

Ovviamente viene nell’atto viene richiamata anche “la delibera di Giunta Municipale n. 27 dell’8 marzo 2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026 e il correlato piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, ed è stata prevista, tra l’altro, per l’anno 2024 anche l’assunzione nell’ambito del I Settore Affari Generali di un’unità di personale appartenente all’Area degli Istruttori con profilo professionale di Istruttore Amministrativo con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50%, da coprire mediante procedura di mobilità volontaria da altro Ente ovvero, in mancanza, mediante accesso dall’esterno previo concorso pubblico, demandando al Responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane di provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione del piano occupazionale a tempo determinato per l’anno 2024” e “successiva delibera di Giunta Municipale n. 114 del 9.8.2024 è stato modificato il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 e l’amministrazione comunale ha confermato la necessità di procedere all’assunzione di un Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e parziale al 50% per l’anno 2024 per far fronte alle esigenze degli Uffici comunali”. Certo, non è l’Immacolata, ma l’Assunta certe volte è meglio. Intelligenti pauca