A Ferragosto a Citara musica fino all’una di notte

Per il Ferragosto a Citara musica fino all’una di notte. E’ quanto ha deciso il sindaco di Forio in deroga alla ordinanza n. 119 del 10/06/2019 che disciplina l’attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici sul territorio comunale. Un provvedimento che consente gli intrattenimenti musicali all’esterno solo fino a mezzanotte. Con l’ordinanza sindacale ora adottata, viene concessa una deroga limitatamente al 16 agosto (in quanto appunto si va oltre la mezzanotte di Ferragosto) e per la sola località Citara. Stani Verde fa riferimento alla «richiesta da parte di alcuni esercizi pubblici ubicati in località Citara di svolgere attività musicale, in deroga alla sopracitata Ordinanza, all’esterno dei locali fino ore 1.00 del 16/08/2024 in occasione del prossimo Ferragosto».

In considerazione che si tratta «di un periodo che tradizionalmente vede un incremento turistico sul territorio», il primo cittadino ha ritenuto di accogliere la richiesta «al fine di creare maggiori occasioni di lavoro nonché ampliare l’offerta turistica rivolta in particolare ai giovani». La stessa motivazione che sostiene la deroga per i “Giovedì Foriani”, ma in questo caso “una tantum”. Pertanto l’ordinanza dispone: «Di consentire agli esercizi pubblici ubicati in località Citara di svolere attività musicale all’esterno dei locali, in deroga e in via eccezionale fino alle ore 1.00 del 16/08/2024,limitatamentea tale giorno, in occasione del prossimo ferragosto;

Lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale, sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M 16/4/1999 n.215, e non dovrà in alcun modo generare valori di missione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2del27/01/2005». Per i contravventori sono previste sanzioni da 155 a 485 euro. In caso di violazioni reiterate può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10a20 giorni, ovvero la revoca dell’autorizzazione, come pure è fatto salvo, in ogni caso, il potere di sospensione e/o revoca della licenza. Infine «se la violazione si verifica per attività che si svolgono anche su suoli pubblici o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata». Via libera al Ferragosto in musica a Citara.