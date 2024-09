A Casamicciola il decreto sindacale di nomina. Tre vice segretarie comunali per Giosi Ferrandino

Giosi Ferrandino prosegue sulla linea già intrapresa e nomina ben tre vice segretari comunali, tanto per non scontentare nessuno… Il decreto sindacale richiama lo Statuto Comunale, che prevede che «il Sindaco incarica, sentito il Segretario Generale, un Vice Segretario scelto tra i dipendenti di livello apicale del Comune in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso. Il Vice Segretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario sostituendolo nei casi di vacanza, assenza e impedimento». Lo stesso Regolamento prevede il possesso «del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche». Nel 2020 la legge che ha introdotto una nuova disciplina, ha stabilito anche i nuovi requisiti.

Il sindaco di Casamicciola a questo punto evidenzia che «al fine di garantire la continuità del servizio di Segreteria anche nei periodi di assenza od impedimento del Segretario Comunale, nonché in caso di vacanza della sede, si rende necessario individuare una figura idonea a svolgere le funzioni di Vice Segretario Comunale». Tre sono le dipendenti «in possesso di tutti requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, essendo Funzionari a tempo indeterminato, area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (Ex Cat. giuridica D), in servizio da almeno due anni presso gli Enti Locali di cui all’art. 2, comma I, del TUEL, ed in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera dei Segretari comunali e Provinciali (Diploma di Laurea come previsto dall’art. 13, comma I, del D.P.R, n. 465/1997) e sono pertanto idonee, per specializzazione e funzione, a sostituire il Segretario Comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento». Ovvero le dott.sse Chiara Arcamone, Elisabetta Di Iorio e Vincenza Piro.

Dopo aver ribadito che «la figura del Vice Segretario permette all’Ente di avere un supporto collaborativo per il Segretario Comunale Titolare e la sostituzione per periodi di assenza dello stesso con risorse professionali interne, senza dover ricorrere a figure esterne all’amministrazione», Giosi decreta «di attribuire le funzioni di vice segretario alla: dott.ssa Arcamone Chiara; dott.ssa Di Iorio Elisabetta; dott.ssa Piro Vincenza», con decorrenza «dalla notifica del presente provvedimento e fino a nuova individuazione o revoca». Il primo cittadino ricorda infine che la nomina, «stante la natura fiduciaria, potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del Sindaco». La normativa vigente, come è noto, prevede per la funzione di vice segretario comunale una valutazione economica aggiuntiva.