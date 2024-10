25 e 26 novembre le prove per il concorso di Serrara Fontana. Si assume un Istruttore Contabile

Il Comune di Serrara Fontana sta completando l’iter del concorso pubblico per titoli ed esami per coprire un posto a tempo pieno e indeterminato come Istruttore Direttivo Contabile nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La commissione esaminatrice si è riunita il 23 ottobre 2024 e ha delineato le seguenti fasi: la prima prova scritta sarà un test a risposta multipla sulle materie previste dal bando, con 30 domande e un tempo limite di 30 minuti. È richiesta una votazione minima di 21/30 per accedere alla seconda prova scritta. Non sarà permesso l’uso di codici, dizionari, testi di legge o altri ausili durante questa prova.

La seconda prova scritta sarà un elaborato teorico-pratico, con la possibilità di utilizzare codici e testi di legge non commentati, così come dizionari. Questo elaborato potrà includere l’elaborazione di dati, la redazione di provvedimenti amministrativi, e la simulazione di interventi. Per la predisposizione e la correzione della prima prova scritta, nonché per il supporto tecnologico della seconda, l’ente si avvarrà di una società esperta esterna.

Le date fissate per le prove scritte sono il 25 novembre 2024 alle 10:00 per la prima prova, e il 26 novembre 2024 alle 10:00 per la seconda prova. La prova orale è prevista per il 17 dicembre 2024 alle 9:30, con un appello in ordine alfabetico presso la sala consiliare del Comune. Le prove scritte si terranno presso il Centro Polifunzionale.