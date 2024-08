Yvonne Carbonaro: “Le donne hanno subito secoli di sopraffazione e discriminazione”

Giulia Trani | Yvonne Carbonaro, già docente di Italiano e Storia e Cultore di Letteratura Italiana – Università Federico II con nomina del Rettore. Traduttrice e scrittrice in spagnolo. Giornalista per riviste cartacee e on-line. Ha ideato e realizzato spettacoli su tema storico o di attualità. Ha scritto vari libri di ricerca storica su Napoli tra cui: Le donne di Napoli-tascabili Newton; Le ville di Napoli – doppia edizione tascabile e ampliata Newton Compton; Le giornate di Masaniello- Evaluna. Ha curato Tavola Calda/L’autobiografia di Maria Algranati e ha scritto Suggestioni di viaggio ed.Albatros. Annovera raccolte di poesie, ed è presente in antologie poetiche. Con Apeiron ha pubblicato Un mondo di gatti – Piccole storie per grandi e piccini. Con Kairós: Il Cibo racconta Napoli – L’alimentazione dei napoletani attraverso i secoli fino ad ogg, 2018. Scelse la Libertà- La storia straordinaria di un eroico antifascista, 2019. Storia delle Donne di Napoli -Il lungo e difficile cammino verso l’emancipazione, 2021.

C’è un motivo particolare dietro la scelta di avere il quadro “Topazio” di Mucha in copertina?

Sì, ho scelto quest’immagine perché questa donna con questa pettinatura rappresenta un po’ la donna dell’epoca di cui parlo, primi del’900. Nonostante il racconto cominci nella metà del ‘700, alcune delle donne narrate nelle immagini portano proprio questa acconciatura e quindi mi è sembrato molto coerente.

Quanto pensa che sia importante la letteratura nel processo di emancipazione della donna?

E’ fondamentale. La cultura, la lettura, la conoscenza, sono alla base della possibilità di emancipazione della donna. Solo attraverso la cultura la donna ha potuto guadagnarsi un posto di visibilità perché le donne hanno subito secoli di sopraffazione e discriminazione ma grazie alla cultura alcune sono riuscite ad emergere comunque. Poi dal 1945 in poi con il voto e una maggiore diffusione della conoscenza tra le donne tante cose sono andate via via cambiando, anche le leggi.

Sono presenti all’interno del libro delle informazioni, dei dettagli, per cui ha preso spunto dalla sua personale storia familiare?

Io sono una saggista, quindi non è la prima volta che mi capita di fare ricerca, ma desideravo scrivere un romanzo. Un romanzo che però portasse con sé parte del mio bagaglio di ricerche effettuate nel passato. Sempre chi scrive racconta qualcosa di sé, della propria vita, delle proprie esperienze e, perché no, anche della propria famiglia.