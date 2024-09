Weekend di musica e grandi eventi con Tony Esposito a Forio e Paolo Belli a Sant’Angelo

L’ultimo weekend di Settembre è all’insegna della buona musica live che inebrierà le piazze isolane. Partiamo dal grande ed attesissimo evento di sabato 28 settembre a Forio: Monterone ospiterà il concerto di Tony Esposito. L’apprezzato percussionista e autore di tantissime hit che attraversano generazioni e generazioni di appassionati sarà il protagonista di una imperdibile serata tributo a Pino Daniele con inizio alle ore 21.30 in Piazza Santissima Immacolata a Monterone, nell’ambito dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo. Una serata da non perdere per riascoltare le più belle canzoni di Pino Daniele e di Tony Esposito, due dei maggiori artisti italiani degli ultimi anni, che hanno portato nel mondo il cosiddetto “Neapolitan Power” e fatto innamorare delle nostre sonorità ogni angolo del globo.

Sempre a Forio, ma alle ore 19.00 presso la Villa La Colombaia prenderà il via l’evento “LVMM: Luchino Visconti – Marcello Mastroianni” omaggio per i 100 anni dalla nascita dell’attore, narrazione: paolo speranza – storico del cinema; letture: Ruben Rigillo e Ila Maltese e commento musicale: Arcangelo Michele Caso (evento su prenotazione).

Spostiamoci a Lacco Ameno, dove la mattina, in Piazza Santa Restituta scintilleranno gli ottoni della “Funk Off Street Band”, impareggiabili Maestri che, dalle ore 11.00m coinvolgeranno i presenti con i loro ritmi cadenzati e le loro marce coreografiche. L’evento chiuderà i cartellone “E-state insieme a Lacco Ameno” che ha caratterizzato questo mese di settembre.

E’ sempre la musica a far da filo conduttore di questo weekend, con i “Wedding Cafè” che si esibiranno a Sant’Angelo, nella centralissima piazza del borgo, a partire dalle ore 21.00.

E sempre Sant’Angelo sarà lo scenario, splendido e colorato, del grande concerto di “Paolo Belli Big Orchestra” con inizio alle ore 22.00 “sotto la Torre”. Lo swing di Paolo Belli, da sempre innamorato della nostra isola che conosce bene avendola esplorata anche in sella alla sua bici, farà davvero ballare tutti. Da “Dr. Jazz Mr Funk a “Sotto questo sole”, o ancora “Angelo Angelino” e “Ci baciamo tutta la notte”, sono solo alcuni dei successi evergreen dell’artista, un grande evento che segna la conclusione della festa patronale dedicata a San Michele Arcangelo che caratterizza il bordo di Sant’Angelo e che si candida ad essere il “big event” di fine estate per l’intera isola d’Ischia.