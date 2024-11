Vittoria di carattere, ma vetta soltanto assaporata. Real Forio, non fermarti!

La vetta solitaria della classifica dura pochissime ore perché l’Afragolese si riprende il comando con una prova di forza sul campo del Quarto, ma il mercoledì del campionato di Eccellenza si tinge anche un po’ di biancoverde. Nel big match di giornata, giocato allo Stadio Calise tra due dirette concorrenti, il Real Forio conquista il bottino, obbligando il Castel Volturno ad una sconfitta in rimonta.

Quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche, sesto successo di fila in campionato e ottavo risultato utile in nove partite: sono i numeri della prima parte di stagione dei turchi che si stanno confermando tra le corazzate del girone. Nonostante un avvio shock e un episodio che lascia dubbi in occasione del momentaneo vantaggio biancazzurro, gli isolani giocano con pazienza e senza fretta, in attesa dello spazio giusto per colpire. Pochi squilli nella frazione iniziale, complice una fase difensiva impeccabile da parte degli avversari. All’intervallo la lettura geniale di mister Carlo Sanchez dalla panchina: qualche cambio d’interprete, una modifica allo scacchiere di partenza e la partita si accende.

Ci pensa Castagna a trascinare il club di Amato: l’attaccante, in un momento fantastico, timbra il pareggio con un destro dall’interno dell’area e qualche minuto più tardi firma il sorpasso con un colpo di testa vincente sugli sviluppi del calcio d’angolo. Via alla festa al triplice fischio, tra abbracci ed emozioni: il Real Forio stacca proprio il Castel Volturno e si prende la seconda piazza. È bello guardarla, ma ad oggi conta poco. La classifica è corta e un passo falso potrebbe stravolgere tutto. Non è il momento giusto per pensarci, l’obiettivo è andare avanti per continuare ad alimentare le ambizioni stagionali. La squadra si regala qualche ora di relax, poi si torna subito sul terreno di gioco per preparare la prossima uscita. Nel weekend Mosca e compagni faranno visita al Pomigliano, servirà una prestazione di spessore contro una formazione reduce da quattro vittorie consecutive.