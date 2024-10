Vittoria “amara” per il Real Forio, rientra la prima tempesta biancoverde per Carlo Sanchez

Se l’Ischia piange per il momento e per la classifica, Forio non riesce a ridere. Ma è anche vero che dopo alcuni momenti poco piacevoli è tornato il sereno in casa biancoverde.

Dopo la vittoria di sabato per 2-0 contro la Virtus Afragola si è riaccesa una fiammella di protesta contro le scelte di Mister Sanchez. Un crocicchio di commentatori che ha alimentato un vociare poco educato e poco obiettivo sulle prestazioni dei biancoverdi che ha urtato la suscettibilità dell’allenatore che in uno sfogo – poi superato – avrebbe anche minacciato di far saltare il banco. Poi, come si suol dire, è passat a nuttat e il sereno è tornato a splendere sul Calise.

RITORNO AL CAMPO

13 punti in classifica, terza posizione al pari del Nola e tre vittorie di fila (quattro in sei partite di campionato). Dopo aver ottenuto il successo al Calise contro una Virtus Afragola determinata, superando di conseguenza l’insidia della neopromossa, sul cammino del Real Forio c’è un’altra matricola del girone: il Sant’Anastasia. Il club, che lo scorso luglio ha ufficializzato l’accordo per il trasferimento del titolo sportivo dell’Ercolanese, è una delle sorprese di questa prima parte del campionato di Eccellenza. Sono 9 i punti totalizzati dalla formazione vesuviana che occupa il centro della graduatoria e ha lo stesso bottino del tandem Gladiator-Quarto.

Reduce dal blitz sul campo del Micri, il prossimo avversario dei biancoverdi si è assicurato finora tutti gli scontri diretti per l’obiettivo salvezza. I turchi, dal canto loro, hanno alzato l’asticella e puntano a restare stabilmente nei piani alti, in lotta con le corazzate della competizione. Le prime sei uscite hanno restituito conferme al gruppo di Carlo Sanchez: il Real Forio è una compagine mentalmente pronta, atleticamente preparata e tecnicamente molto valida. Archiviata la stagione scorsa, tra prestazioni altalenanti e risultati non convincenti, la società e il presidente Amato hanno optato per la linea della continuità. Una scelta coraggiosa, ma giusta: il primo bilancio sta premiando le decisioni maturate nel quartier generale isolano.

Superate le difficoltà dell’ultimo anno, la dirigenza è ripartita da Sanchez e assieme hanno migliorato la rosa, aggiungendo componenti validi al gruppo di lavoro. Ai rinforzi estivi arrivati dal mercato si sta aggiungendo il contributo dello staff tecnico: rispetto ad un anno fa o poco meno, il Real Forio può contare su un ventaglio più ampio di scelte, dimenticando dunque i problemi spesso ricorrenti legati all’infermeria. Il tecnico inoltre ha dato un’identità sempre più camaleontica alla sua squadra, capace di schierarsi con più alternative tattiche. Due certezze però ci sono: la linea difensiva a quattro e il centrocampo a tre. Complici le qualità del reparto offensivo, il Real Forio ha la possibilità di variare. Dall’utilizzo del trequartista all’impiego della doppia punta, passando anche al tridente con Acosta supportato da Mosca e Castagna. Proprio l’ex Ischia, che ha ormai dimenticato il lungo infortunio che l’ha tenuto ai box e non gli ha consentito di incidere in Serie D, sta tornando gradualmente sui suoi livelli. Sono tre i gol segnati in questo campionato dall’attaccante, decisivo contro la Virtus Afragola con una doppietta. Sanchez sta rigenerando il classe ’97, oggi inamovibile nello scacchiere biancoverde. La squadra, che ha ripreso la preparazione martedì e si è allenata regolarmente anche mercoledì, tornerà in campo questo pomeriggio per la terza seduta settimanale e poi toccherà al mister intervenire in conferenza stampa per fare una panoramica sul momento che sta vivendo la brigata. Venerdì è prevista la consueta rifinitura pre-gara, sabato ci sarà la tappa allo Stadio Agostino De Cicco.