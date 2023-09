Vito Manna: “Con la Puteolana sarà un test probante”

Il direttore sportivo Vito Manna si è soffermato sul debutto in campionato che vedrà i biancoverdi sfidare l’Afragolese: “Come ho detto anche negli anni passati, il calendario lo guardo relativamente perché alla fine dovremo giocare tutte le partite. Sarà un campionato molto difficile, questo già lo sapevamo. Le squadre attrezzate per ben figurare sono tante, l’esordio sarà impegnativo perché l’Afragolese va per la maggiore, sarà tra le prime di questo girone. Sarà un debutto complicato, ma siamo pronti e consapevoli della nostra forza, stiamo iniziando a capire anche con le gare ufficiali cosa possiamo offrire come prestazioni.

Con la Puteolana sarà un test più probante rispetto al Rione Terra, mercoledì è stata una gara che ci ha visti affrontare una squadra che sulla carta poteva sembrare più abbordabile, ma è composta da giocatori giovani e bravi, non era così scontata la vittoria”.

Sull’impatto dei nuovi e l’intesa con il nucleo storico: “È una nota positiva della gara di mercoledì, i ragazzi nuovi si sono integrati perfettamente nel gruppo e si vede che già hanno compreso la modalità di gioco che lo staff tecnico vuole esprimere, quindi al momento sembra che gli innesti siano giusti, ma ne eravamo certi. Oltre ad essere bravi dal punto di vista tecnico, ci sono ragazzi intelligenti e che si comportano in maniera professionale. Hanno voglia di fare bene e di impegnarsi, anche chi è andato in panchina incitava i compagni in campo. Si sta creando un bel gruppo”.