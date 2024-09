Vito Iacono: “Nell’isola dei diritti lesi un Protocollo per le demolizioni calato dall’alto”

Vito Iacono | In uno Stato di diritto le sentenze vanno sempre rispettate ed applicate, ma anche i diritti vanno garantiti, sempre! Il sindaco di Forio porti in Consiglio Comunale, per la ratifica, il protocollo di intesa firmato il 12 settembre a palazzo Santa Lucia, tra la Procura della Repubblica di Napoli, la Regione Campania e i sindaci dei Comuni di Bacoli, Barano d’Ischia, Forio d’Ischia, Ischia, Pozzuoli e Quarto per la costituzione del “Coordinamento delle opere di demolizione dei manufatti abusivi” alla presenza della Regione Campania che ha impegnato risorse, di tutti, per oltre 2,3 milioni per consentire ai Comuni firmatari di procedere in tempi rapidi alla demolizione di costruzioni abusive.

E’ vergognoso che al pari di un “Coordinamento delle opere di demolizione dei manufatti abusivi” nessuno dei Rappresentanti degli Enti Locali firmatari del documento si sia preoccupato di condividere la opportunità della costituzione di un “Coordinamento delle opere e degli interventi necessari per garantire diritti”. Soprattutto sulla nostra Isola dove il diritto alla casa, il diritto alla salute, alla mobilità ed alla continuità territoriale, il diritto allo studio, il diritto alla giustizia, il diritto allo sport, allo svago, il diritto ad essere giovani, donne, diversamente abili, anziani ammalati vengono sempre lesi per evidenti responsabilità della Politica, delle Istituzioni, dello Stato.

Un coordinamento per costruire il futuro dei nostri territori che crollano e lasciano senza speranza i giovani che appena possono scappano. La Regione come impegna oltre 2 milioni di euro per distruggere faccia la sua doverosa parte per sanità, trasporti, area pedemontana, scuole, strutture sportive. Ma nessuno glielo ha chiesto, hanno firmato e basta!

ACQUISIRE PER RIPARARE ALLE INGIUSTIZIE

E’ giusto praticare la legalità ed eseguire le sentenze, ma è altrettanto doveroso praticare la giustizia contro le ingiustizie di morti innocenti, di migliaia di cittadini da anni senza casa e senza lavoro, di donne ed uomini che vivono nella paura, nel disagio, nella indigenza, di studenti che frequentano scuole indecenti, di ammalati che non ricevono le cure necessarie, di giovani che non godono dei necessari spazi per fare sport, crescere, divertirsi, vivere!!! E’ giusto indagare e capire perché tutto questo accade! E poi le sentenze vanno applicate, con equilibrio ed equità.

Di recente il Consiglio Comunale di Forio ha approvato una delibera di dubbia legittimità per l’acquisizione di un fabbricato tentando di evitare l’abbattimento dello stesso. Uno su tanti… circostanza veramente poco credibile anche per alcune recenti inquietanti indiscrezioni, che spero non rispondano al vero!

Ebbene allora il Coordinamento faccia di più, si dia seguito ad un massiccio e rapido monitoraggio dei manufatti abusivi oggetto di sentenza di abbattimento ed i Comuni, nei limiti di quanto prevede il quadro normativo e, sotto l’egida della Procura, li acquisiscano al patrimonio pubblico, per poi ridestinarli all’uso migliore e possibile per soddisfare i diritti lesi e rendere giustizia alle troppe ingiustizie, prevedendo un regolamento che puntualmente specifichi la loro destinazione e chi e per cosa può usarli.