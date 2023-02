Vasto incendio a Ischia, a fuoco il Montagnone

Un vasto incendio è scoppiato a Ischia. Erano le 17.00 quando le fiamme hanno iniziato a divorare il verde della collina del Montagnone, tra i comuni di Ischia e Casamicciola. Fiamme che hanno minacciato anche alcune abitazioni di via Quercia. Il vento forte ha causato una rapida propagazione del rogo ma i vigili del fuoco di Ischia del turno D, agli ordini del capo squadra, il caporeparto Ciro Buono, verso le 20.00 hanno raggiunto un livello di sicurezza tale da poter dire che la situazione era sotto controllo.

Grazie alla collaborazione della Polizia Municipale di Ischia, i pompieri non hanno potuto operare sui due lati dell’incendio ma hanno dovuto attaccarlo dal basso attraverso via Quercia. Per raggiungere la cima dell’incendio, infatti, i vigili del fuoco avrebbero dovuto percorrere un ampio tratto a piedi. La colonna di fumo nero enorme che si è sollevata in cielo, è stata visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le cause dell’incendio rimangono ancora da chiarire.